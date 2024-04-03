В Алтайском крае хотят изменить время продажи алкоголя, но пока не договорились на какое

Идею об изменении времени продажи алкоголя в Алтайском крае с начала года продвигает уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов. Он предложил установить ограничение на торговлю с 23:00 до 9:00, а не с 21:00, как сейчас. После принятия федерального закона, к инициативе добавился еще один пункт — о запрете «наливаек». Впрочем, мнения членов рабочей группы законопроекта разделились.

Законопроект о временных рамках торговли алкоголем хотели рассмотреть еще на январской сессии АКЗС, однако решили дождаться федерального закона, который приняли в феврале. Согласно ему, регионы получили право регулировать продажу слабоалкогольных напитков, в том числе в общепите, расположенном в многоквартирных домах. А также устанавливать время продажи для всех точек, кроме ресторанов, если они находятся в домах и на прилегающих территориях. До этого регионы могли контролировать продажу только крепкого алкоголя.

Темой занялись из-за частых жалоб жильцов, в домах которых располагаются так называемые «наливайки». Это магазины, которые днем торгуют алкоголем, при этом по ночам притворяясь барами и закусочными, чтобы продавать алкоголь в обход закона, поскольку на общепиты временной запрет не распространялся. Такие точки, по словам председателя Госдумы, становились местом притяжения для асоциальных посетителей со всей округи.

Виски. Алкоголь. CC0

Андрей Осипов решил объединить две инициативы. Во-первых, он предложил разрешить торговлю слабоалкогольными напитками в многоквартирных домах только в кафе, буфетах, ресторанах и барах. И только в ограниченное время – с 9:00 утра до 23:00 вечера. То есть быть магазином днем, а ночью притвориться кафе у заведений уже не получится. А если и получится, то бессмысленно.

Во-вторых, омбудсмэн предложил установить такое же время продажи для магазинов. По его словам, это поможет уменьшить спрос на контрафактный и нелегальный алкоголь и даст возможность псевдобарам преобразовать работу в формат добросовестных предприятий торговли.

По данным управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуры, в Алтайском крае действуют 4,4 тысячи лицензированных магазинов и 788 предприятий общепита (в том числе – 106 ресторанов, 325 кафе, 407 баров, 40 буфетов). В жилых домах расположены 139 организаций общепита. В структуре потребления алкоголя в регионе преобладают пиво и водка. По объемам продажи водки Алтайский край находится на шестом месте в Сибири.

Алкоголь. CC0

Не все согласны

Впрочем, не все в рабочей группы придерживаются единого мнения с уполномоченным.

Наталья Кротова, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, согласилась, что нужно увеличить время продажи алкоголя в магазинах до 23 часов. Однако в общепитах, кроме ресторанов и кафе, она предложила ограничить торговлю до 22:00 вечера. Похожего мнения придерживается представитель МВД.

Полностью продление времени продажи до 23:00 поддержал Дмитрий Кокин, гендиректор компании «Бочка».

Алкоголь.

Антон Арцибашев, депутат АКЗС от КПРФ, согласен расширить временные ограничения максимум до 21:30. Кроме того, с 1 сентября 2024 года он предлагает запретить открытие новых точек продажи и распития алкоголя (в том числе баров и буфетов) во всех многоквартирных домах. И в целом работу уже открытых общепитов (не только торговлю алкоголем), считает он, следует ограничить до 21:30.

Владислав Большаков, директор «Балтика-Новосибирск», предложил запретить точкам общественного питания в многоквартирных домах (кроме ресторанов) продавать алкоголь по единому расписанию – с 23:00 до 8:00. Такое же время — не только для общепита, но и для магазинов — считает приемлемым представитель межрегионального объединения «Эксперты за цивилизованный рынок».

Трое оставшихся членов рабочей группы предпочли, чтобы в Алтайском крае продолжало действовать ограничение на продажу с 21:00 до 9:00. К какому итогу придут разработчики – можно будет предварительно сказать после сегодняшнего заседания.

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