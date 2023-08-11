В Барнаулгорсвете передумали покупать дорогой импортный автомобиль

27 июля МУП разместило объявило о закупке автомобиля Haval F7. Начальная цена контракта была 3,299 млн рублей. Итоги должны были подвести 2 августа.
Заявку на участие в тендере подала лишь одна компания, но договор на поставку автомобиля все-таки решили заключить. Однако 7 августа МУП отказалось от сделки.
Возможно, это связано с заявлением президента РФ Владимира Путина от 3 августа, что чиновники должны пересаживаться на отечественные автомобили.
Также 2 августа на дорогостоящую покупку обратил внимание Народный фронт. Общественники раскритиковали Барнаулгорсвет.
Впрочем, изначально объявлений о закупке машин было два. Второй автомобиль - отечественная Lada Vesta, итоги по которой должны были подвести 1 августа.
А вот ранее администрация Завьяловского района не смогла отказаться от покупки дорогого кроссовера. Отставки главы этого района в июле затребовала прокуратура - за множественные нарушения.