11 августа
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Политика

В Барнаулгорсвете передумали покупать дорогой импортный автомобиль

МУП "Барнаулгорсвет" решило отказаться от планов купить китайский кроссовер более чем за 3 млн рублей, сообщает "Банкфакс".

Кроссовер.
Кроссовер.
unsplash.com

27 июля МУП разместило объявило о закупке автомобиля Haval F7. Начальная цена контракта была 3,299 млн рублей. Итоги должны были подвести 2 августа.

Заявку на участие в тендере подала лишь одна компания, но договор на поставку автомобиля все-таки решили заключить. Однако 7 августа МУП отказалось от сделки.

Возможно, это связано с заявлением президента РФ Владимира Путина от 3 августа, что чиновники должны пересаживаться на отечественные автомобили.

Также 2 августа на дорогостоящую покупку обратил внимание Народный фронт. Общественники раскритиковали Барнаулгорсвет.

Впрочем, изначально объявлений о закупке машин было два. Второй автомобиль - отечественная Lada Vesta, итоги по которой должны были подвести 1 августа.

А вот ранее администрация Завьяловского района не смогла отказаться от покупки дорогого кроссовера. Отставки главы этого района в июле затребовала прокуратура - за множественные нарушения.

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