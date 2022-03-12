Российские власти заявили о готовности жестко противостоять Евросоюзу в энергосфере

Российский МИД заявил, что страна при необходимости готова жестко противостоять Евросоюзу в энергетической сфере.

Заявление выдвинул директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

«Россия остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жесткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет — у нас запас прочности больше и нервы крепче», — заявил он «Интерфаксу».

Кобринец также заявил, что Москва прорабатывает ответные меры на европейские санкции. Но они могут быть не зеркальными и строго пропорциональными.

«1 марта за резолюцию Европарламента „Российская агрессия против Украины“ проголосовало 637 депутатов. Вносить в наш ответный „стоп-лист“ можно любого», — подчеркнул директор департамента.

Про отношения России с Североатлантическим альянсом Кобринец сказал, что они «опустились до нулевой отметки».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к середине мая будет представлен план по ликвидации зависимости ЕС от российских энергоресурсов к 2027 году.