21 сентября
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Политика

Юрист прокомментировал пост Пугачевой насчет «дискредитации армии»

В посте Аллы Пугачевой с просьбой признать ее иностранным агентом сложно увидеть признаки нарушения закона о дискредитации Вооруженных сил России, считает юрист, член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов, пишет Lenta.ru.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
кино

По его мнению, каждый человек, каждый гражданин России вправе иметь свое мнение и выражать его, если оно носит законный характер. Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации.

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию российской армии из-за ее обращения в Минюст РФ признать себя иноагентом, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В правоохранительные органы с соответствующим заявлением обратилась жительница Московской области.

По мнению женщины, певица может и не соответствует критерию «иноагента». Однако оскорбляет российскую армию. Поэтому и попросила проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку».

А также на публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Свое обращение к ведомству она опубликовала в соцсетях.

Алла Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.

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