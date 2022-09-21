Юрист прокомментировал пост Пугачевой насчет «дискредитации армии»

В посте Аллы Пугачевой с просьбой признать ее иностранным агентом сложно увидеть признаки нарушения закона о дискредитации Вооруженных сил России, считает юрист, член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов, пишет Lenta.ru.

По его мнению, каждый человек, каждый гражданин России вправе иметь свое мнение и выражать его, если оно носит законный характер. Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации.

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию российской армии из-за ее обращения в Минюст РФ признать себя иноагентом, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В правоохранительные органы с соответствующим заявлением обратилась жительница Московской области.

По мнению женщины, певица может и не соответствует критерию «иноагента». Однако оскорбляет российскую армию. Поэтому и попросила проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку».

А также на публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Свое обращение к ведомству она опубликовала в соцсетях.

Алла Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.