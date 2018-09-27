Чиновники разъяснили, в каком виде не пустят в здание правительства Алтайского края

Положение о пропускном режиме в здании правительства Алтайского края, подписанное 18 сентября, предусматривает запрет на его посещение неодетыми и неопрятно одетыми людьми, в шортах, майке и босиком. В целом новые правила повторяют старые, принятые еще при Александре Карлине.

С приходом нового губернатора пропускной режим в здании правительства края на ул. Ленина, 59 не стал демократичнее: как и прежде, пропуска нужны всем. И, как раньше, есть исключения.

Прохода нет

Новое положение о пропускном режиме, утвержденное приказом врио начальника управления делами губернатора и правительства края Евгением Кочерговым 18 сентября (за № 147-ОД), подробно описывает, кому вообще запрещено заходить в здание.

Это посетители без пропусков (кроме лиц из особого перечня), а также с фото-, видео-, радиоаппаратурой (за исключением работников СМИ, имеющих письменное разрешение от уполномоченного органа) и с оружием, колюще-режущими предметами, спецсредствами (кроме сотрудников ФСБ, ФСО и др.).

Запрещено также проходить гражданам с выраженными психическими расстройствами и признаками опьянения. Проходить в здание нельзя с «животными и птицами» (именно так написано с положении).

Коридоры власти. В правительстве Алтайского края. Анна Зайкова

Дресс-код

Теперь о внешнем виде — здесь тоже есть ограничения. Запрещено проходить неодетым людям или одетым неподобающим образом, выделяясь при этом внешним видом, который оскорбляет общественную мораль, противоречит сложившемуся на основе этики, обычаев (традиций) нормальному функционированию органа государственной власти.

То есть в сильно загрязненной одежде, а также одежде с наличием запрещенной законодательством России символики. Вас не пустят в здание правительства, если вы пришли в открытой спортивной или пляжной одежде, в шортах, майке и босиком.

Исключения

Сохранился и перечень лиц, которых пропускают в здание правительства края беспрепятственно. Среди них, например, президент и председатель правительства России, генпрокурор и глава следственного комитета РФ.

При этом губернатор края, его замы, помощники, руководитель АКЗС и ряд других людей вправе проходить туда не просто беспрепятственно, но и в любое время суток.

Алтайский депутат Госдумы Виктор Зобнев ( второй справа) на инаугурации президента России. 7 мая 2018 года. Дмитрий Белик www.facebook.com

Без пропусков в здание пустят пожарных и «скорую», если они понадобятся (с последующим уведомлением управделами). А по служебным удостоверениям (и тоже без пропусков) — членов правительства РФ, депутатов Госдумы и ряд других.

Новшества положения

Текст нового положения о пропускном режиме в целом повторяет старый. И все же некоторые, не очень существенные, новшества в нем есть.

Врио начальника управления делами немного расширил количество лиц, которым разрешено проходить в здание по служебным удостоверениям. В здание теперь смогут проходить еще и сотрудники войск нацгвардии, фельдъегерской службы и аппарата АКЗС.

Пропускной режим в здание на пр. Ленина, 59 был введен в 2004 году администрацией губернатора Михаила Евдокимова. Именно при нем создали бюро пропусков, которое существует и сейчас.