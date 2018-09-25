Восстановить реноме: в Сибири идет спешная подготовка к визиту Путина

В абаканском аэропорту и столице Хакасии началась спешная подготовка к рабочему визиту в регион президента РФ, сообщили источники « Байкал24 ».

Ориентировочно визит президента состоится 26−27 сентября. Однако в официальной повестке о командировках главы государства ничего не сообщается. Последняя запись датирована 21 сентября (в этот день в Сочи Владимир Путин встречался в белорусским коллегой Александром Лукашенко).

Зачем лететь в Хакасию

Предполагается, что Владимир Путин примет отставку Виктора Зимина с поста главы Хакасии, а также назначит врио главы республики. Эта кандидатура еще согласовывается в Москве, пишет ИА «Хакасия».

Исключить второй тур

Одновременно с этими кадровыми решениями от участия во втором туре откажется не только Андрей Филягин. Лидер выборной гонки — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов — также не будет участвовать в голосовании.

Таким образом второй тур выборов главы Хакасии будет отменен окончательно, а новые выборы главы республики состоятся через 90 дней.

Реноме власти и проблемные регионы

По мнению экспертов, Кремль пытается восстановить реноме федеральной власти, привыкшей назначать нужных ей глав регионов, несмотря на существующий формально институт всеобщих выборов.

Подобный сценарий может быть использован и в других проблемных регионах страны, где ставленники Кремля и партии власти терпят поражения даже от технических кандидатов из-за протестного голосования избирателей.

Неформальное соглашение

Федеральное руководство КПРФ в случае с Хакасией пошло на неформальное соглашение с администрацией президента (АП) по «новосибирскому сценарию» и разменяло пост главы республики на будущие кадровые назначения в системе исполнительной власти в стране.

«Новосибирский сценарий»

В начале лета 2018 года руководство КПРФ отказалась выдвигать кандидатом в губернаторы Новосибирской области лидера партии в регионе и мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который считался фаворитом предстоящих выборов, пишет vg-news.ru. В обмен коммунистов заверили, что на выборах мэра Новосибирска в следующем году у Локтя также не будет соперников со стороны партии власти.

Политическая смерть

В ходе выборной кампании в ряде регионов России компартия отказалась от борьбы и не выдвинула своих кандидатов. Теперь, если и в Хакасии КПРФ «сольет» протест и свою вероятную победу, это будет настоящая политическая смерть этой партии в её нынешнем виде, уверены эксперты.

Косвенным свидетельством о предстоящем отказе КПРФ от борьбы на выборах главы республики является тот факт, что уже сейчас из региона уезжают группы поддержки кандидата от компартии, которые прибыли сюда из Москвы и других российских городов для подготовки второго тура. В начале следующей недели Абакан покинут и «красные» политтехнологи.

Снял кандидатуру с выборов

Виктор Зимин («Единая Россия») являлся одним из кандидатов на выборах главы Хакасии, второй тур которых должен был состоятся 23 сентября. Накануне «дня тишины» он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья, а после пояснил, что решился на этот шаг, «чтобы не допустить раскола» в республике.

Зимин больше не будет заниматься политикой, заявил он ТАСС. После завершения полномочий Зимин в будущем готов работать над проектами, связанными с развитием Сибири.

Итоговое голосование перенесено на 7 октября, в нем примут участие депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ) и предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Рыбалка

Виктор Зимин и президент РФ Владимир Путин. kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в августе 2017 года находился с неофициальным визитом в Хакасии — на рыбалке. В компании рыбаков были министр обороны Сергей Шойгу, глава Тувы и Виктор Зимин, глава региона.