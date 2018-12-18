В США признали, что не смогут противостоять российскому гиперзвуковому оружию

В документе указано, что Пекин и Москва намеренно ведут разработки в этом направлении, поскольку с помощью гиперзвукового оружия они могут преодолеть самые совершенные противоракетные системы, в том числе и с применением ядерного оружия. «В настоящее время противостоять им нечем», — указывается в документе.
Fox News указывает, что Пентагон пытается наверстать отставание, заключая соответствующие контракты. Так, в апреле заказ на гиперзвуковое оружие на общую сумму в $1,3 млрд получила компания Lockheed Martin. Пока речь идет о создании прототипа.
О создании в России гиперзвуковой системы «Авангард» президент Владимир Путин объявил 1 марта в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, пишет РБК.
По словам Путина, система способна осуществлять гиперзвуковые полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Особенностью «Авангарда» является его способность маневрировать и отклоняться от траектории полета до тысячи километров.