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Политика
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В США признали, что не смогут противостоять российскому гиперзвуковому оружию

В докладе Счетной палаты США говорится, что у американцев недостаточно возможностей для защиты от новейших видов гиперзвукового оружия, которые созданы в Китае и России. Об этом сообщает Fox News.

Истребитель ВС США.
Истребитель ВС США.
СС0

В документе указано, что Пекин и Москва намеренно ведут разработки в этом направлении, поскольку с помощью гиперзвукового оружия они могут преодолеть самые совершенные противоракетные системы, в том числе и с применением ядерного оружия. «В настоящее время противостоять им нечем», — указывается в документе.

Fox News указывает, что Пентагон пытается наверстать отставание, заключая соответствующие контракты. Так, в апреле заказ на гиперзвуковое оружие на общую сумму в $1,3 млрд получила компания Lockheed Martin. Пока речь идет о создании прототипа.

О создании в России гиперзвуковой системы «Авангард» президент Владимир Путин объявил 1 марта в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, пишет РБК.

По словам Путина, система способна осуществлять гиперзвуковые полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Особенностью «Авангарда» является его способность маневрировать и отклоняться от траектории полета до тысячи километров.

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