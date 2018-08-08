Весточка из Белого дома: Трамп передал Путину письмо

Дональд Трамп передал письмо для Владимира Путина по дипломатическим каналам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле с посланием пока не ознакомились.

«Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента», — отметил Песков.

Впервые об этом письме рассказал американский сенатор Рэнд Пол. Он сообщил, что передал послание Трампа российской стороне.

27 июля Путин заявил, что готов встретиться с Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда уже пригласил своего коллегу. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что Трамп будет готов нанести визит в столицу России после получения официального приглашения, а также рассчитывает принять своего российского коллегу в Вашингтоне в 2019 году.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки.

Издание Politico сообщило, что российский лидер предложил своему американскому коллеге договориться о контроле за вооружением, в том числе об ограничении ядерного оружия и запрете оружия в космосе. Документ, часть которого оказалась в распоряжении издания, Путин якобы передал Трампу в Хельсинки.