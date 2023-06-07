Выборы, лес и отчеты. Какие решения приняли депутаты на внеочередной июньской сессии АКЗС

В июне 2023 года депутаты регионального парламента собрались на внеочередную сессию, чтобы утвердить дату губернаторских выборов. Об этом и других решениях, принятых парламентариями, — в материале altapress.ru.

Изменения в Кодекс о выборах и референдумах

В Кодекс Алтайского края о выборах и референдумах внесли ряд изменений для приведения в соответствие с федеральным законодательством. Так, в крае появилась возможность создания экстерриториальных избирательных комиссий — комиссий, расположенных за пределами Алтайского края. Усовершенствованы нормы в части предвыборной агитации — требования к ней ужесточаются с точки зрения признаков экстремизма. Запрещается агитация на заблокированных интернет-ресурсах.

Кроме того, закрепляется обязанность зарегистрированного кандидата в случае появления у него судимости во время участия в выборах представить сведения о судимости в зарегистрировавшую его избирательную комиссию.

Также уточняется статус доверенных лиц кандидатов, а также порядок нахождения наблюдателей на избирательном участке. Так срок полномочий доверенных лиц кандидата прекращается одновременно с предвыборной кампанией.

Выборы губернатора Алтайского края

Парламентарии утвердили постановление о назначении выборов губернатора Алтайского края. Избирать главу региона граждане будут в единый день голосования — 10 сентября.

Назначение даты голосования означает официальный старт избирательной кампании. На момент голосования в АКЗС никто из кандидатов о своем участии в выборах официально не заявлял.

Новый состав краевой Общественной палаты

Депутаты АКЗС проголосовали за утверждение 15 новых членов Общественной палаты Алтайского края. Это произошло, поскольку полномочия нынешнего созыва ОП истекают в начале июля. При этом больше половины из назначенных членов ОП — новички, которые ранее не входили в ее состав.

Помимо этих 15 человек, еще столько же должен утвердить в ближайшее время губернатор края Виктор Томенко. Также кандидатов в члены ОПАК выдвигают различные некоммерческие организации. После этого новый состав Общественной палаты будет окончательно сформирован.

Поправки в порядок получения льготного леса

Парламентарии внесли поправки в краевой закон «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края». Они коснулись получения льготного леса. Напомним, в феврале 2023 года в АКЗС приняли решение сократить объем льготной древесины со 100 куб.м до 70 куб.м для строительства и с 25 куб. до 15 куб.м для ремонта. Это нужно было для того, чтоб сократить очередь, которая растянулась в некоторых районах края на несколько лет.

Те изменения, которые внесли депутаты в июне позволят тем, кто уже стоял в очереди до февраля 2023го, претендовать на получение льготного леса про прежним нормативам.

Обращение в Госдуму из-за ветхого жилья

Депутаты АКЗС поддержали идею предложить Государственной Думе внести изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости». Это должно ускорить процесс расселения из ветхого и аварийного жилья и упростит перевод такой недвижимости в муниципальную собственность.

Напомним, сейчас законодательство устроено таким образом, что в случае, если на квартиру наложен запрет регистрационных действий, то это может практически приостановить расселение целого дома. Если федеральный законодатель поддержит эту инициативу, то на уровне страны появится порядок перевода недвижимости, который необходим для проведения программы расселения ветхого жилья.

Если недвижимость залоговая, например, ее брали в ипотеку и потом переоформили, муниципалитет не может ее перерегистрировать. Это не дает возможность снести эту недвижимость, хотя она функцию обременения и обеспечения каких-либо платежей уже не несет. Мы предлагаем эти моменты урегулировать и установить на федеральном уровне порядок перевода недвижимости, необходимый для проведения программы расселения ветхого жилья, — сказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Внеочередная июньская сессия АКЗС. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

Заслушали отчеты

Депутаты заслушали министра финансов Алтайского края Данила Ситникова и его отчет об исполнении краевого бюджета-2022. Также перед парламентариями с отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда ОМС в 2022 года выступила директор Марина Богатырева.

О работе Счетной палаты Алтайского края за 2022 год парламентариям рассказал ее председатель Виктор Миненок. Кроме того, депутаты продлили его заканчивающиеся в июле полномочия еще на 6 лет.

Помимо этого, о своей деятельности в 2022 году рассказала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

После обсуждения депутаты все отчеты приняли большинством голосов.