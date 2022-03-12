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Политика

Вице-премьер России призвала быстро реагировать на рынок труда ради сохранения рабочих мест

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию на рынке труда заявила, что российское правительство должно сохранить занятость граждан.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
kremlin.ru

Вице-премьер подчеркнула, что на уровне правительства оперативно формируются необходимые изменения в законодательство, которые позволяют максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда.

«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», — цитирует политика ТАСС.

На заседании с докладами выступили руководители компаний «Автоваз», «Камаз», «Фольксваген Груп Рус», «Автотор холдинг» и «Группы Газ».

Они рассказали, как будут сохранять штат и поддерживать отрасль. Голикова пообещала поддержку и со стороны правительства.

По данным секретариата, заседания межведомственной рабочей группы будут проводиться регулярно для оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию на рынке труда и для совместной выработки решений.

Предложения рабочей группы будут рассматривать на заседаниях правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций с Михаилом Мишустиным.

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