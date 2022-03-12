Вице-премьер России призвала быстро реагировать на рынок труда ради сохранения рабочих мест

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию на рынке труда заявила, что российское правительство должно сохранить занятость граждан.

Вице-премьер подчеркнула, что на уровне правительства оперативно формируются необходимые изменения в законодательство, которые позволяют максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда.

«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», — цитирует политика ТАСС.

На заседании с докладами выступили руководители компаний «Автоваз», «Камаз», «Фольксваген Груп Рус», «Автотор холдинг» и «Группы Газ».

Они рассказали, как будут сохранять штат и поддерживать отрасль. Голикова пообещала поддержку и со стороны правительства.

По данным секретариата, заседания межведомственной рабочей группы будут проводиться регулярно для оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию на рынке труда и для совместной выработки решений.

Предложения рабочей группы будут рассматривать на заседаниях правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций с Михаилом Мишустиным.