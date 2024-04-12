Владимир Путин присвоил звания Героев России двум космонавтам в их профессиональный праздник

Отмечается, что Дмитрий Петелин стал космонавтом в 2012 году, а в 2014 был назначен космонавтом-испытателем. В сентябре 2023 года Петелин вернулся из космоса, где провел целый год.
Награду получил и Андрей Федяев. В 2013 году он сменил профессию. После подготовки в 2014 году ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Со 2 марта по 4 сентября 2023 года Федяев совершил 186-суточный орбитальный полет как специалист миссии Crew-6 на МКС.
Марина Василевская — первая белорусская космонавтка. Последние шесть лет работает бортпроводником-инструктором в белорусской авиакомпании «Белавиа». В 2024 году участвовала в космическом полёте в составе основного экипажа космического корабля «Союз МС-25» и 12-суточной космической экспедиции посещения ЭП-21 к Международной космической станции.
Ранее altapress.ru публиковал подборку ко Дню космонавтики.
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