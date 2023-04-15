Власти Барнаула собрали выездное совещание на заснеженной площади Победы

В рамках подготовки к предстоящему празднованию Дня Победы в порядок приведут мемориалы, памятники, доски почета и прочие объекты, связанные с Великой Отечественной войной.

Всего в Барнауле 43 памятника Великой Отечественной войне. Закончить их благоустройство должны до 5 мая, сообщают в мэрии.

Особое внимание уделят Мемориалу славы на пл. Победы. До 8 мая «Алтайсветстрой» нанесет дорожную разметку в этом районе.

Также «Автодорстрой» очистит подъездные пути к местам проведения Памятных мероприятий. А весной и летом на пл. Победы и на дорогах вокруг — по пр. Строителей, Ленина и Социалистического сделают ремонт.

Ранее возле Мемориала Славы переложили плитку и провели другие работы по благоустройству площади после зимы.