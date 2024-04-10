Восточная принцесса оказалась в центре скандала. Обвинения рассыпались, богатство растет. Почему?

«Старый Казахстан» после попытки госпереворота не только не сдает, но и укрепляет свои позиции.

Ближайшие родственники экс-елбасы Нурсултана Назарбаева остаются неприкосновенными и наращивают богатства, указывает «Фергана».

В отношении младшей дочери Назарбаева — Алии — в последнее время звучат достаточно серьезные обвинения. Однако они не перерастают в уголовные дела.

Так, полиция Алматы отказалась возбуждать уголовное дело о захвате бизнеса в отношении Алии Назарбаевой. Ее еще называют Восточной принцессой.

Угрозы и нефтебазы

С обвинениями выступили соучредители топливно-заправочного комплекса. Они рассказали, что в начале «нулевых» им пришлось переписать семь нефтебаз на имя принцессы из-за угроз.

Бизнесмены наивно считают, что сегодня справедливость должна восторжествовать.

Этой теме даже посвятили пресс-конференцию. И один из соучредителей рассказал, что активы компании вошли в сеть АЗС Sinoil, пишет «Курсив». Понимая, что спустя 20 лет активы не вернуть, бизнесмены надеются хотя бы возместить ущерб. За недополученную прибыль.

Свое заявление они направили в Генпрокуратуру.

Реакция

Жалобу «спустили» в полицию Алматы, где предпринимателям посоветовали обратиться в гражданский суд.

Вне конкурса и «кровавый январь»

Это не единственный эпизод бизнес-планов Восточной принцессы. До обвинений в рейдерстве ее «тень» наблюдали в громком деле частной компании, которую правительство в 2015 году без конкурса уполномочило заниматься всеми этапами утилизации мусора.

И Алия была первым учредителем компании, сообщало РБК.

Работа мусорного оператора вызывала много нареканий у жителей республики. И уже после «Кровавого января» 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил отстранить эту компанию от взимания утильсбора.

Активы переданы в собственность государства, а против руководства возбуждены уголовные дела.

Процесс и домработница

В июле прошлого года завершился судебный процесс. Высокопоставленные чиновники, замешанные в деле, получили по семь лет колонии. Финдиректор компании — два года колонии. Но в связи с амнистией наказание смягчили до одного года.

Интересна судьба одной обвиняемой, которую даже экстрадировали из ОАЭ. Ей вменили хищение двух миллионов долларов. Но в итоге она отделалась семилетним условным сроком.

Во время освещения судебного процесса в СМИ стало известно, что она — домработница Восточной принцессы. А самой компанией управляла Алия Назарбаева. Однако в ходе судебного разбирательства "карточный домик" по каким-то причинам сломался. И роль "принцессы" в этом деле не установили, писало агентство ulysmedia.kz.

И ее даже не допрашивали.

Британский особняк и самолет

8 января 2022 года, когда в Казахстане подавляли массовые беспорядки, британская The Telegraph опубликовала статью о том, как Алия Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн.

Согласно судебным документам, она рассказала одному из финансовых управляющих, что в 2006 году получила около $325 млн за счет продажи своих долей в некоем бизнесе. Из них $312 млн были выведены из Казахстана — Назарбаева посчитала, что ей небезопасно держать средства на родине.

Позднее дочь первого президента приобрела дом в пригороде Лондона за 8,75 млн фунтов стерлингов, чтобы получить вид на жительство в Великобритании. Также она купила недвижимость в Дубае за $14 млн и самолет Bombardier Challenger за 18 млн фунтов стерлингов.

Младшенькая

Алия — младшая из трех дочерей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В разное время работала помощником директора радио «Европа Плюс», консультантом общего отдела администрации президента Казахстана, президентом корпорации «Алматыфарм», генеральным директором ТОО Caspian Industries Ltd, председателем совета директоров «Элитстрой».

Запустила линию ювелирных украшений Alsara (по первым буквам имени Алии и ее матери Сары). Коллекция создавалась совместно с итальянским брендом Damiani. Тогда ее начали сравнивать с другой восточной принцессой — дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, продвигавшей в то время свой ювелирный̆ бренд Guli.

В 2018 году Алия Назарбаева получила из рук своего отца Государственную премию РК в области литературы и искусства за участие в создании полнометражного фильма «Дорога к матери». Она выступила продюсером этой картины.

Где сейчас находится вторая Восточная принцесса, — неизвестно.

Но в 2022 году пользователи сети определили (по ее сообщениям в соцсетях), что на связь она вышла из ОАЭ. Впоследствии Алия удалила свои аккаунты.

Жертвы

Между тем история с обвинениями младшей дочери экс-президента в рейдерстве пока не закончена. 4 апреля предприниматели, юристы и общественники объявили в Алматы о создании общественного объединения под предварительным названием «Жертвы Старого Казахстана», пишет ORDA.kz.

«Старый Казахстан», несмотря на уход с президентского поста Нурсултана Назарбаева, прочно пустил корни.

Общественники намерены встретиться с президентом республики Касым-Жомарту Токаеву.

Факт

Средняя дочь Назарбаева Динара со своим мужем Тимуром Кулибаевым штурмуют новые высоты в международном рейтинге Forbes World's Billionaires. В опубликованном на прошлой неделе списке они расположились на 612-й позиции (против 636 места в прошлом году).

Состояние Кулибаевых сейчас оценивается по $5 млрд на каждого — это на $1,4 млрд больше, чем годом ранее на двоих.

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