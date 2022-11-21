«Время судьбоносных решений». Что президент Казахстана планирует изменить в стране после победы на выборах

Президент республики Касым-Жомарт Токаев рассказал о своих взглядах еще до выборов. Его слова приводит Газета.ru.
Глава государства считает, что на первом месте в Казахстане должны стоять сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы.
Это будет непросто, признал Токаев, но трудности его не остановят.
«Пройдут десятилетия, и о нашей эпохе, будут говорить, как о времени поистине судьбоносных решений и кардинальных перемен», — уверен Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства сообщил, что Казахстан переходит к новой форме политического устройства.
Ее будут строить на принципе справедливости. Без нее не удастся построить сильного государства и осуществить реформы, заявил Касым-Жомарт Токаев.
«Мы должны оправдать доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе», — приводит его слова выборный Telegram-канал «Токаев-2022».
В ходе своего выступления, Токаев пообещал провести кардинальные реформы в экономике страны.
Президент республики планирует направить силы на повышение благосостояния граждан.
Глава Казахстана пообещал продолжить прежний курс внешней политики, направленной на развитие отношений одновременно с разными странами, сообщают «Ведомости».
«Казахстан с учетом геостратегической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более $300 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают крупнейшие транснациональные мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику», — отметил президент республики.
Глава страны убежден, что президентские выборы 2022 года войдут в историю. Об этом он сообщил, выступая перед членами своего штаба:
«Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам».
Также Токаев отметил, что выборы прошли в соответствии с законом. По его словам, всем кандидатам в Президенты Республики Казахстан были предоставлены равные возможности.