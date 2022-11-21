«Время судьбоносных решений». Что президент Казахстана планирует изменить в стране после победы на выборах

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Как Токаев видит устройство Казахстана?

Президент республики Касым-Жомарт Токаев рассказал о своих взглядах еще до выборов. Его слова приводит Газета.ru.

Глава государства считает, что на первом месте в Казахстане должны стоять сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы.

Это будет непросто, признал Токаев, но трудности его не остановят.

«Пройдут десятилетия, и о нашей эпохе, будут говорить, как о времени поистине судьбоносных решений и кардинальных перемен», — уверен Касым-Жомарт Токаев.