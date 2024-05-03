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Политика

Ядерный чемоданчик, президентский знак: как Путин стал главой государства. Фото

31 декабря 1999 года президент России Борис Ельцин во время новогоднего обращения к нации официально объявил Владимира Путина своим преемником.

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
kremlin.ru

И фактически передал руководство страной, напоминает ТАСС.

Обращения

31 декабря россияне услышали обращения сразу двух руководителей страны с разницей всего в несколько часов.

Ельцин подводил итоги своей работы и объяснял причины принятого решения: «Я ухожу, я сделал все, что мог». А Путин обозначил свои приоритеты на высшем государственном посту.

Первое новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам заняло около трех с половиной минут. «Ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет», — заверил он.

«Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России будут решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности — эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством», — заявил Владимир Путин.

Церемония

С 15 по 17 марта 2024 года в РФ проходили выборы президента, победу на которых одержал Владимир Путин. В соответствии с федеральным законодательством, инаугурация главы государства должна состояться ровно через шесть лет со дня вступления в должность президента, победившего на предыдущих выборах.

В 2024 году Владимир Путин вступит в должность 7 мая на пятый срок.

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