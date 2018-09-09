Явка на выборах губернатора Алтайского края-2018 превысила результаты 2014 года

Явка в Алтайском крае на 15.00 составила 26,98%, сообщает крайизбирком. Это на 1% выше, чем на выборах-2014, когда явка к аналогичному моменту составляла 25,98%.

Наиболее активно голосуют в Родинском районе: на избирательных участках побывали 46,37% жителей, включенных в списки избирателей. Высокие результаты также в Солтонском (40,98%), Крутихинском (39,55%) и Косихинском (38,91%) районах.

Из городов самая высокая явка у ЗАТО Сибирский — 43,56%. Меньше всех у Бийска — 17,28%. По городам в целом — 22,4%.

Отметим, что по данным на 12 часов явка-2018 (16,8%)отставала от результатов 2014 года (18,48%).

Выборы губернатора Алтайского края 2018: прямая трансляция