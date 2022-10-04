Юбилей Путина в Чечне отметят с небывалым размахом

Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в октябре в регионе также планируют устроить массовые мероприятия по нескольким праздникам.
Но именно 70-летний юбилей главы государства в ЧР отметят с размахом.
Так, будет открыт Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени В.В.Путина. Также состоятся скачки, мото- и велопробег, чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам.
По мнению Кадырова, президент РФ «является в нашей стране патриотом номер один». И напоследок глава Чечни отметил — отмечая таким образом юбилей российского лидера, в республике хотели бы показать всему миру, «как он нам дорог».
Ранее Кадыров сообщил, что три его несовершеннолетних сына отправятся в зону СВО — на передовую.