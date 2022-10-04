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Политика

Юбилей Путина в Чечне отметят с небывалым размахом

Главным событием октября, по мнению главы Чечни, станет юбилей президента РФ Владимира Путина 7 октября.

Рамзан Кадыров во время обращения Владимира Путина 30.09.2022.
Рамзан Кадыров во время обращения Владимира Путина 30.09.2022.
Кадр из трансляции.

Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в октябре в регионе также планируют устроить массовые мероприятия по нескольким праздникам.

Но именно 70-летний юбилей главы государства в ЧР отметят с размахом.

Так, будет открыт Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени В.В.Путина. Также состоятся скачки, мото- и велопробег, чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам.

По мнению Кадырова, президент РФ «является в нашей стране патриотом номер один». И напоследок глава Чечни отметил — отмечая таким образом юбилей российского лидера, в республике хотели бы показать всему миру, «как он нам дорог».

Ранее Кадыров сообщил, что три его несовершеннолетних сына отправятся в зону СВО — на передовую.

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