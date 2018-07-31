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За торговлю с Россией власти Украины хотят ввести уголовную отвественность

Один из лидеров Майдана, а теперь секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинцев, занимающихся торговлей с Россией, необходимо привлекать к уголовной ответственности, пишет РИА Новости.

Александр Турчинов.
Александр Турчинов.
kmu.gov.ua

Александр Турчинов,
секретарь СНБО Украины:

Мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность.

По словам Турчинова, речь идет о тех украинских гражданах, которые закупают «в РФ те вещи, которые могут производится на Украине».

Этот комментарий появился на фоне скандала, разразившегося на Украине после того, как стало известно, что филиал акционерной компании «Украинские железные дороги» заключил договор с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» на сумму 181,9 тысячи гривен (около 6,8 тысячи долларов). Позднее исполняющий обязанности главы компании Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки.

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