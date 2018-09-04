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4 сентября
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За урода ответил: президент ВТБ извинился перед экс-главой британского МИД

Президент ВТБ Андрей Костин извинился перед бывшим министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном за то, что 3 сентября на встрече со студентами МГИМО назвал его уродом, пишет «Коммерсантъ».

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

Предыстория

Днем 3 сентября в МГИМО прошла встреча студентов с главой МИД России Сергеем Лавровым. На ней присутствовал и глава ВТБ Андрей Костин, член попечительского совета вуза.

В частности, глава ВТБ сказал: «Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе. Джонсон или прочие <…> Англичане вообще-то хорошие, умные люди, я с ними очень много там сам прожил…».

Глубокое разочарование от кризиса

«Деятельность господина Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел пришлась на период значительного ухудшения и без того непростых российско-британских отношений. Эмоциональное высказывание господина Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний. А. Л. Костин приносит Борису Джонсону свои искренние извинения», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

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