За урода ответил: президент ВТБ извинился перед экс-главой британского МИД

Президент ВТБ Андрей Костин извинился перед бывшим министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном за то, что 3 сентября на встрече со студентами МГИМО назвал его уродом, пишет «Коммерсантъ».

Предыстория

Днем 3 сентября в МГИМО прошла встреча студентов с главой МИД России Сергеем Лавровым. На ней присутствовал и глава ВТБ Андрей Костин, член попечительского совета вуза.

В частности, глава ВТБ сказал: «Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе. Джонсон или прочие <…> Англичане вообще-то хорошие, умные люди, я с ними очень много там сам прожил…».

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