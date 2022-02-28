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Политика

Захарова заявила, что у России еще остались друзья

У России есть друзья в мире, например Китай. Так сказала в эфире телеканала «Россия-1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Путин и Мария Захарова.
Владимир Путин и Мария Захарова.
kremlin.ru

Отвечая на вопрос, остались ли у России друзья, она сказала — «конечно».

«Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай», — ответила Захарова.

По ее словам, некоторые западные страны в эпоху постправды «подняли лапу» на настоящие принципы, понятия и ценности, подменяя их ложью, приводит ее слова ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что сегодня мир вступил «в эпоху подмены глобальных понятий и принципов <…> и в эпоху изничтожения всего того, к чему человечество пришло и что зафиксировало в качестве отправной точки, в качестве нормы, настоящих и правильных традиций и ценностей».

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