Захарова заявила, что у России еще остались друзья

У России есть друзья в мире, например Китай. Так сказала в эфире телеканала «Россия-1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос, остались ли у России друзья, она сказала — «конечно».

«Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай», — ответила Захарова.

По ее словам, некоторые западные страны в эпоху постправды «подняли лапу» на настоящие принципы, понятия и ценности, подменяя их ложью, приводит ее слова ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что сегодня мир вступил «в эпоху подмены глобальных понятий и принципов <…> и в эпоху изничтожения всего того, к чему человечество пришло и что зафиксировало в качестве отправной точки, в качестве нормы, настоящих и правильных традиций и ценностей».