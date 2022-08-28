Заклятый друг. Кто такой президент Турции Эрдоган и чего добился за годы у власти

28 августа 2014 года первым всенародно избранным президентом Турции стал Реджеп Тайип Эрдоган. При этом к этому моменту он уже несколько лет являлся премьер-министром страны. Оценки его правления за эти годы балансируют между определениями «успешный президент-реформатор» и «деспот с султанскими амбициями». Так или иначе, вряд ли среди людей, интересующихся политикой, есть люди абсолютно равнодушные к этому деятелю.

Путь к власти

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 г. в Стамбуле. Он рос в небогатой семье, и в его официальной биографии отмечается, что в подростковом возрасте он подрабатывал, продавая на улицах Стамбула лимонад и булочки. После этого Эрдоган получил исламское религиозное образование, а также диплом в области экономики и коммерческих наук.

В 1976 году он возглавил молодежное отделение исламистской Партии национального спасения в одном из районов Стамбула. После военного переворота 1980 года партия была запрещена, но позже возродилась как Партия Благоденствия. В 1994 году, представляя последнюю, Эрдогана выбрали мэром Стамбула. Однако спустя три года в Турции опять произошел военный переворот. Партию вновь запретили, а Эрдоган провел в тюрьме четыре месяца.

В 2001 году он создал Партию справедливости и развития (ПСР), которая победила на парламентских выборах. Эрдоган избирался премьер-министром страны максимально возможные три срока. После этого он провел конституционную реформу, по которой Турция из парламентской становилась президентской республикой. В 2014 году на первых всенародных выборах президента Эрдоган победил с 51% голосов.

Чем отметился Эрдоган во внутренней политике в Турции

За время его правления номинальный ВВП Турции увеличился более чем в три раза — до 815 млрд долларов, а ВВП по паритету покупательной способности вырос до 31252 тыс. долларов. Этому способствовал ряд реформ, например:

снизились налоги на доходы компаний на 10% и введены другие фискальные послабления;

через снятие некоторых ограничений увеличились иностранных инвестиций в страну;

проведена приватизация крупных государственных предприятий;

введен плавающий курс турецкой лиры;

создание 250 промышленных зон со льготными условиями участия компаний;

реализация антидемпинговой политики и мер по защите локальных производителей.

При правлении Эрдогана развивалась инфраструктура страны, открыто много новых предприятий, школ и т.д. Именно успешная экономическая политика объясняет, почему за умеренных исламистов, к которым относят Эрдогана, продолжают отдавать свои голоса и избиратели проевропейских взглядов.

Несмотря на свои религиозные корни, находясь у власти, Эрдоган внешне старается выдерживать демократические принципы светского государства, заложенные первым президентом страны Мустафой Кемалем Ататюрком. Несмотря на то, что большинство населения исповедует ислам, Турция является светской страной. Эрдоган учитывает это и выступает с программой, которая сочетает элементы умеренной исламской риторики, прагматичной кейнсианской экономики и жесткой финансовой политики. При этом с приходом к власти правительство Эрдогана ограничило полномочия военных, считающихся противниками исламизации государства.

Международная позиция Турции

Турция стремится войти в Евросоюз, однако принимать ее туда не спешат. В Европе отмечают, что в стране нарушаются права человека, нет свободы слова, и в целом, несмотря на стремление Анкары стать частью ЕС, европейские ценности ей по-прежнему чужды.

При этом Эрдоган часто позиционирует Турции как своего рода мост, связующий Восток и Запад, очень характерно для турецкого лидера.

Как считают многие эксперты, основой для всех стратегий и тактик современной политики Турции можно считать неоосманизм. Самого Р. Эрдогана в Турции, да и за ее пределами, часто называют султаном за его стремление к восстановлению былой мощи Османской империи и преданность неоосманским идеям.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. kremlin.ru

Отношения с Россией

Турцию и Россию часто называют историческими соперниками еще со времен их имперского прошлого. В 20 веке страны переживали то потепления отношений, то похолодания. Но с приходом к власти в Турции правительства Р. Эрдогана отношения с Россией стали действительно улучшаться, особенно заметно это в экономической сфере. За годы его правления товарооборот между странами вырос в несколько раз.

Самый сильный кризис во взаимоотношениях двух стран произошел в ноябре 2015 г., когда над территорией Сирии после якобы нарушения воздушного пространства Турции был сбит истребитель российских ВВС, принимавший участие в операции в Сирии.

27 июня 2016 года Эрдоган в послании президенту Путину выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью пилота и принес извинения его семье. После этого телефонного разговора Путин распорядился снять административные ограничения на посещение Турции туристами и возобновить сотрудничество в торгово-экономической сфере.

После начала Россией специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР, турецкий лидер стал пытаться выступать посредником между сторонами.

Какие перспективы у политической карьеры Эрдогана?

Партия Эрдогана стала первой в истории Турции политической партией, которой удалось четыре раза подряд выиграть парламентские выборы и сохранить власть. Тем не менее говорить о полной поддержке ПСР не приходится. Как и сам Р. Эрдоган, его партия пользуется безусловной поддержкой одной части населения Турции, в то время как другая видит в ней серьезную угрозу для будущего страны. О турецкой демократии, или точнее об ее отсутствии в самой Турции не говорит только ленивый.

Следующие президентские выборы в Турции пройдут в 2023 году. На данный момент Эрдоган и его партия ПСР являются лидерами всех политических рейтингов, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что Эрдоган продолжит оставаться у власти и после 2023 года.