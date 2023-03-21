«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин. В Москве прошёл первый Всероссийский форум партийного проекта

Несмотря на то, что это один из самых молодых проектов «Единой России», он реализуется уже в 70 регионах страны и в ближайшее время запустится в Запорожской и Херсонской областях, сказал на пленарном заседании форума секретарь Генсовета Андрей Турчак.
«Женское движение Единой России» вносит существенный вклад в нашу Победу. Хотел бы поблагодарить за участие в гуманитарной миссии «Единой России». Вы вместе с нами собираете гуманитарную помощь, шьете обмундирование, плетете маскировочные сети. Но самое главное — поддерживаете жен, матерей ребят, которые сейчас на фронте. Оказываете помощь семьям погибших бойцов. Более чем в 50 регионах работают курсы сестринского дела. Многие из женщин, прошедших их, отправляются в зону СВО, — сказал Андрей Турчак.
Как сообщила сопредседатель общественного совета партпроекта, сенатор Дарья Лантратова «Женское движение Единой России» объединило более 7 тысяч человек.
Участницы проекта — это общественные деятели и волонтёры, женщины-депутаты всех уровней, жёны и матери военнослужащих, женщины-предприниматели. С первых дней существования нашего проекта они активно включились в оказание поддержки ребятам на передовой и их семьям. Многие были в зоне специальной военной операции. Более 3 тысяч девушек в регионах прошли наши курсы первой медицинской помощи. Многие работают в госпиталях по всей стране, в том числе в Луганске и Мариуполе. В акции «Тепло для героя», приняли участие более 70 тысяч человек, они связали более 200 тысяч теплых вещей. Мы оказываем социальную помощь, психологическую поддержку, помогаем найти работу, — сказала Дарья Лантратова.
Она также отметила, что активистки «Женского движения» постоянно проводят встречи с семьями военнослужащих.
Им оказывают психологическую, социальную помощь, консультативную поддержку. Помогают найти работу и сохранить семейный бизнес, — подчеркнула Дарья Лантратова.
В сфере занятости «Женское движение Единой России» активно сотрудничает с Минтруда. В 20 регионах при поддержке партпроекта действуют женские клубы при центрах занятости — в Амурской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, Удмуртии, Татарстане, Красноярском крае.
Женские клубы при центрах занятости откроются ещё в двух регионах. Среди их услуг не только предложение о трудоустройстве, но и психологическая поддержка. Предложение пройти переобучение по востребованной специальности, открыть свой бизнес. Работа клубов нацелена и на реализацию национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года, — сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова.
Отдельное направление работы партпроекта — поддержка женского предпринимательства.
В 47 субъектах страны уже прошли тематические мероприятия при поддержке Минэкономразвития с участием центров «Мой бизнес». Эти площадки собрали более 1,5 тысяч участниц, — сообщила Дарья Лантратова.
Одна из таких встреч прошла в Барнауле в центре «Мой бизнес». Барнаульские предпринимательницы встретились с представителями краевых и городских властей, Сбербанка и центра «Мой бизнес». Они обсудили развитие женского предпринимательства и повышение роли женщин в общественной жизни краевой столицы.
Для поддержки мам-предпринимателей Минэк вместе с «Женским движением Единой России» учредит специальный грант. Претендовать на его получение смогут и представительницы новых регионов.
Хотим в Москве или на площадке Санкт-Петербургского форума собрать социальных предпринимателей, мам-предпринимателей. Договорились о том, что с партией отдельную номинацию и отдельный дополнительный грант запустим по линии «Женского движения Единой России, — сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
Также поддержку получат женщины, которые решили попробовать себя в политике. Лидеры «Женского движения Единой России» станут наставниками участниц кадрового проекта партии «ПолитСтарт» и будут сопровождать их в ходе предварительного голосования и во время избирательной кампании.
Мы договорились о том, что запустим линейку мероприятий по сопровождению, поддержке девушек, которые хотят попробовать себя в политике, для которых эта сфера — новая. Обучающий модуль предусмотрен в рамках работы Высшей партийной школы. В частности, Евгения Стулова (исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» — прим. ред.) готова принять участие в работе наставников, — отметила Дарья Лантратова.
Помимо этого, участницы форума предложили запустить два социальных проекта. Онлайн-платформу взаимопомощи «За своих», где каждый регион сможет разместить информацию о своих НКО, бизнесе, производителях и поставщиках, которые с начала СВО помогают военным и мирным жителям новых регионов. А также проект об историях подвига «Людям о людях». Он поможет распространить информацию о людях, которые вносят свой вклад в Победу.
Свои предложения внесла и координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Алтайском крае, депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус. Она приняла участие в форуме на площадке «Женщины в политике». Это предложения по поддержке семей врачей, оказывающих помощь в прифронтовых госпиталях, а также идея высаживать в муниципалитетах аллеи памяти погибших участников спецоперации.
Сегодня все больше женщин участвуют в общественно-политической жизни страны и это очень радует. Первый форум «Женского движения Единой России» прошел на высокой ноте. Очень много делают женщины в регионах, в том числе для поддержки участников спецоперации и членов их семей. Но такой форум, на котором координаторы и представители общественных советов партпроекта из разных регионов могли бы обменяться опытом, где был задан тон нашей работе на весь год, был очень важен и нужен здесь и сейчас, — отметила Кристина Юстус.
Партпроект «Женское движение Единой России» начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.