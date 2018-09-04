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4 сентября
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Зобнев: «Сегодня можно говорить о качественно новом подходе к решению вопросов»

Депутат Государственной думы Виктор Зобнев прокомментировал итоги встречи врио губернатора края Виктора Томенко с президентом страны.

Виктор Зобнев
Виктор Зобнев
Фото: архив пресс-службы Правительства

Виктор Зобнев,
депутат Государственной думы:

Ровно через три месяца после назначения врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко президент России Владимир Путин вновь пригласил его к себе, и на этот раз слова были уже не напутственные. Я достаточно высоко оцениваю результаты этой встречи, и убежден, что она была важна для всех жителей нашего региона.

Прежде всего, за три месяца работы Виктор Томенко неплохо изучил наш регион: пообщался с жителями, с представителями разных отраслей. Выявил направления, требующие наибольшего внимания со стороны органов власти. Это может показаться незначительным, но на самом деле от этого зависит результат всей дальнейшей работы. Важно было не только выявить, но и признать ситуацию проблемной.

Президенту Виктор Томенко озвучил наши ключевые проблемы с низким уровнем средней заработной платы и, как следствие, оттоком квалифицированных кадров в соседние регионы, качеством автомобильных дорог регионального и муниципального значения, уровнем оснащения медицинских учреждений и т. д.

Да, можно сказать, что ничего нового — нам все эти проблемы были очевидны и раньше. Но сегодня можно говорить о качественно другом подходе к решению вопросов. Быстрых решений нет, но есть технологичные и результативные.

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