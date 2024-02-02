2 февраля
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AC зарядные станции для электрокаров: все особенности эффективного оборудования

Все больше людей выбирают экологически безопасный транспорт вместо традиционного дизельного или бензинового. Но со стабильной зарядкой в регионах России все еще возникают проблемы. Пилотный проект властей завершится только через шесть лет. Ожидается, что тогда в любом уголке РФ можно будет спокойно зарядить свое авто. Сейчас же владельцам электротранспорта приходится искать другие методы зарядки. Люди выбирают домашние станции, которыми можно управлять на частной территории. Узнать о них подробнее можно на https://www.power-on.su/.

Мужчина заряжает электромобиль около дома.
Мужчина заряжает электромобиль около дома.
Фото: ru.freepik.com, автор senivpetro.

Функционал «медленных» станций

Для зарядки электрокаров используются так называемые «медленные» AC станции. Миниатюрные и удобные в эксплуатации коммутаторы подходят для домашнего применения. Это станции переменного тока, которые при передаче не преобразуют его. Эффективные устройства заряжают электромобили и справляются с такими функциями, как:

  • гарантия безопасной зарядки — в случае утечки происходит экстренное отключение, которое помогает избежать внезапного выхода из строя, поломки оборудования;
  • строгий контроль показателей мощности — учитывается максимально допустимый ток;
  • согласование процессов отключения и включения устройства.

Новые зарядные станции переменного тока выполняют широкий перечень поставленных задач. Они управляют нагрузкой, интегрируются с облачными системами. Менять настройки можно через мобильное приложение, загруженное на планшет или смартфон. Некоторые модели коммутаторов оснащаются таймерами для удобства эксплуатации. Точное время зарядки зависит от выбранной зарядной станции. Чтобы его рассчитать, необходимо узнать энергоемкость аккумулятора.

Станции AC можно назвать высокоэффективными из-за минимальных потерь энергии при передаче заряда. Эффективность вычисляют в процентах. Чем она выше, тем экономичнее осуществляется зарядка электромобиля. Поэтому перед выбором станции следует уточнить основные значения — мощности и эффективности. Портативные устройства оперативно заряжают электрокары и не занимают много места. В гараже или в частном домовладении всегда можно выделить небольшую зону для размещения. Подобрать место стоит еще до приобретения станции. Покупка устройства для подзарядки электромобилей — необходимость для их владельцев. Это гарантия независимости от коммерческих станций и их постоянной эксплуатации.

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