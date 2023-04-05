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«Актрисы» на красной дорожке: премьера сериала Фёдора Бондарчука

В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы» (18+) по сценарию Паулины Андреевой от Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии. Первые серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатрах Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск». Сериал пополнит линейку Wink Originals. Трейлер сериала: https://www.youtube.com/watch?v=g-EAjRrshMc.

В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы».
В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.

В сериале «Актрисы» снялись Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Лолита Милявская, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов, Игорь Золотовицкий, Наталья Суркова, Анна Снаткина, Антон Риваль, Анастасия Красовская, Пётр Скворцов, Алексей Гуськов, Евгения Добровольская, Андрей Федорцов, Алексей Шевченков, Полина Ауг, Андрей Назимов и другие.

В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы».
В столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Спецпроектом премьеры стала beauty-зона бренда KRYGINA cosmetics, где профессиональные визажисты создавали для всех желающих вечерний макияж, вдохновленный утонченными образами любимых актрис на красной дорожке.

Первые две серии сериала «Актрисы» уже доступны подписчикам онлайн-кинотеатров Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск». Каждая новая серия будет доступна по четвергам.

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