Актуальные программы для создания коллажей из фото

Чтобы узнать, какие еще программы для создания коллажей подходят для новичков и профи, читайте полный обзор.

Грамотно подобранный софт для создания коллажей хранит готовые шаблоны проектов, поможет обработать снимки в едином стиле и сохранит качество исходников. Рассмотрим пять редакторов, которые выбирались с учетом следующих аспектов:

ФотоКОЛЛАЖ

Редактор с мощным функционалом для создания коллажей, фотокниг, открыток, постеров. Подходит для разных категорий пользователей. Новички оценят простоту работы, а опытные фотохудожники и дизайнеры — впечатляющий набор инструментов, настроек и опций. ФотоКОЛЛАЖ предлагает готовые шаблоны для быстрого и эффектного результата, а также возможность создать любой проект с чистого листа.

Особенности:

любое загруженное в фоторедактор фото можно обработать: кадрировать , настроить яркость и контрастность , вырезать объект из фона , отразить по вертикали или горизонтали и т. д;

настроить яркость и контрастность вырезать объект из фона отразить по вертикали или горизонтали и т. д; большой выбор тематических шаблонов — свадебные , детские , новогодние , абстрактные;

детские новогодние абстрактные; продуманная работа с фоном — можно сделать его однотонным , градиентным или выбрать для заднего плана фотографию;

градиентным или выбрать для заднего плана фотографию; более десятка фильтров для обработки снимков — колоризация , старинное фото , негатив и подобное;

старинное фото негатив и подобное; добавление текста , клипарта , рамок и прочих украшений;

клипарта рамок и прочих украшений; есть возможность создавать фотокниги из множества страниц;

удобно сразу из редактора делититься готовыми картинками ВКонтакте.

Интерфейс программы ФотоКОЛЛАЖ Скриншот предоставлен рекламодателем

Плюсы:

низкие системные требования — процессор с частотой от 1 Ггц , оперативная память от 256 Мб;

оперативная память от 256 Мб; русскоязычное меню;

интуитивно понятный и стильный интерфейс;

частые обновления и оперативная поддержка пользователей;

большой выбор инструментов;

можно сохранить изображение в PDF или в JPEG , настроив предварительно качество.

Минусы:

при создании фотокниги в пробной версии некоторые шаблоны недоступны.

Picture Collage Maker ( Создатель коллажей с картинками)

Поможет в создании не только креативных и ярких коллажей, но и поздравительных открыток, фотокниг, комиксов, авторских календарей, рекламных плакатов. При необходимости готовый коллаж можно сразу из программы отправить по электронной почте, распечатать или даже установить как обои на рабочий стол ПК.

Особености:

свыше 150 вариантов в коллекции тематических шаблонов , например свадебные , к разным праздникам , детские;

например свадебные к разным праздникам детские; можно добавить к коллажу украшения — календарь , стикеры , картинки , текстовые надписи , а также фоновое изображение;

стикеры картинки текстовые надписи а также фоновое изображение; фотоснимки для работы можно просто перетащить в редактор с рабочего стола;

для новичков есть «Мастер коллажей» — он позволит сделать плакат или другой креатив в автоматическом режиме.

Интерфейс Picture Collage Maker Скриншот предоставлен рекламодателем

Плюсы:

совместимость с Windows , Mac , iOS;

Mac iOS; софт русифицирован;

можно перемещать снимки , наклонять , менять их размер.

Минусы:

вотермарк на сделанных в пробной версии работах;

нет встроенного фоторедактора для обработки снимков;

высокая цена лицензии — от 3000 рублей;

Fotor ( Фотор)

Пользователи могут установить программу на ПК или ноутбук, загрузить приложение на смартфон или воспользоваться онлайн-сервисом Fotor. В веб-версии большинство опций будет доступно только при покупке лицензии — ее стоимость составляет примерно 4500 руб в год.

Особенности:

встроенная коллекция фотографий , сгруппированных по темам , например , «Красота», «Цвета», «Небо» и т.д.;

сгруппированных по темам например «Красота», «Цвета», «Небо» и т.д.; красивые и оригинальные шрифты и стили текста;

большой выбор современных фонов для коллажей;

фотографии удобно обрабатывать — обрезать , накладывать эффекты , корректировать прозрачность;

накладывать эффекты корректировать прозрачность; при экспорте файлов можно настроить нужное разрешение и подходящий формат.

Интерфейс Fotor ( Фотор) Скриншот предоставлен рекламодателем

Плюсы:

стильный и современный интерфейс;

фоторедактор доступен онлайн;

есть приложение для мобильных устройств.

Минусы:

высокая цена лицензии;

в бесплатной версии многие шаблоны и инструменты недоступны.

PhotoScape ( Фото Пейзаж)

Бесплатный и удобный редактор для создания коллажей с возможностями для обработки фотографий. Софт позволяет также просматривать фотографии прямо из папки, делать слайд-шоу. Профессиональные фотографы оценят RAW-конвертер, с помощью которого снимки с фотокамеры легко преобразовать в формат JPEG.

Особенности:

большое количество инструментов для обработки снимков — кадрирование , цветокоррекция , наложение фильтров;

цветокоррекция наложение фильтров; можно делать скриншоты , обрабатывать и сохранять их;

обрабатывать и сохранять их; доступна пакетная обработка фото;

легко ретушировать несколько картинок одновременно.

Интерфейс PhotoScape Скриншот предоставлен рекламодателем

Плюсы:

меню на русском языке;

простой интерфейс;

стильные шаблоны для коллажей;

есть инструменты для создания анимации.

Минусы:

нет шаблонов для открыток;

может подвисать при обработке «тяжелых» фотографий;

Google Photos ( Гугл Фото)

Интересный вариант для тех, кто сохраняет сделанные фотографии на Google-диск. Можно пользоваться приложением на смартфоне или скачать десктопный вариант. Пользователи могут не только составлять картинки в фотоколлажи, но и обрабатывать снимки. Например, регулировать уровень синего, менять яркость и резкость, настраивать цвета.

Особенности:

коллажи можно делать в автоматическом режиме — необходимо только указать нужные кадры;

доступна опция для настройки тона кожи на портретных фотоснимках;

набор фильтров для мгновенного улучшения изображений , например , «Кинолента», «Эйфель», «Запад».

Интерфейс Google Фото Скриншот предоставлен рекламодателем

Плюсы:

софт бесплатен;

лаконичный интерфейс с однотонным фоном;

фото сортируются по дате.

Минусы:

выбранные настройки применяются ко всему коллажу в целом , то есть нельзя отредактировать отдельный снимок в макете;

то есть нельзя отредактировать отдельный снимок в макете; нельзя использовать в коллаже более 9 фото.

Заключение

Во всех рассмотренных программах можно быстро и просто сделать эффектные коллажи. Однако некоторые, например, ФотоКОЛЛАЖ, помимо шаблонов и рамок предлагают множество инструментов для обработки изображений. Можно вырезать объект из фона, наложить на фото фильтры, поработать с цветопередачей. Подобное преимущество позволит создавать настоящие шедевры — попробуйте сами прямо сейчас!