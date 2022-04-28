AliExpress столкнулся с трудностями при обработке платежей из России

Основные трудности у россиян наблюдаются при оплате зарубежных покупок.
На локальном рынке маркетплейса в РФ все работает стабильно.
В том числе проблема с оплатой затрагивает карты российских банков, попавших под западные санкции.
Рекомендации
Пока российским пользователям AliExpress рекомендуют проводить платежи через сервис Qiwi и счет мобильного телефона.
Устранение проблемы
Сотрудники площадки активно работают над устранением проблемы, указывает bfm.ru. В российском представительстве AliExpress подчеркивают — в скором времени пользователи смогут оплачивать покупки всеми способами без любых трудностей.
Ранее сообщалось, что интерес жителей Алтая к онлайн-шопингу увеличился в 1,5 раза.