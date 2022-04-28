28 апреля
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Потребитель

AliExpress столкнулся с трудностями при обработке платежей из России

Китайский маркетплейс AliExpress столкнулся с проблемами при обработке платежей из России, сообщили ТАСС в российском представительстве компании.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Основные трудности у россиян наблюдаются при оплате зарубежных покупок.

На локальном рынке маркетплейса в РФ все работает стабильно.

В том числе проблема с оплатой затрагивает карты российских банков, попавших под западные санкции.

Рекомендации

Пока российским пользователям AliExpress рекомендуют проводить платежи через сервис Qiwi и счет мобильного телефона.

Устранение проблемы

Сотрудники площадки активно работают над устранением проблемы, указывает bfm.ru. В российском представительстве AliExpress подчеркивают — в скором времени пользователи смогут оплачивать покупки всеми способами без любых трудностей.

Ранее сообщалось, что интерес жителей Алтая к онлайн-шопингу увеличился в 1,5 раза.

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