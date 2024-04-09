9 апреля
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«Алтайэнергосбыт»: как оплатить электроэнергию онлайн

Погода дарит по-настоящему весенние дни. Посвятите их долгим прогулкам, а не коммунальным заботам. С личным кабинетом клиента «Алтайэнергосбыт» оплатить электроэнергию и передать показания счётчиков можно всего за пару минут.

«Алтайэнергосбыт» предлагает оплачивать счета онлайн.
«Алтайэнергосбыт» предлагает оплачивать счета онлайн.
Фото предоставлено «Алтайэнергосбыт».

Личный кабинет доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в магазине приложений на смартфоне.

После простой регистрации станет доступно множество функций:

  • оплата счетов;
  • передача показаний приборов учёта;
  • управление сразу несколькими счетами (к примеру, можно подключить счета родителей);
  • просмотр истории начислений и оплат;
  • подписка на электронную квитанцию;
  • консультация специалиста.

На данный момент сервис работает с 10:00 до 03:00 по местному времени.

«Алтайэнергосбыт» напоминает, что оплачивать электроэнергию необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Передавать показания счётчика — не позднее 25-го числа расчётного месяца.

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