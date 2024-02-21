22 февраля
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«Алтайэнергосбыт»: как передать показания счётчиков в праздничные дни

В преддверии праздничных дней «Алтайэнергосбыт» напоминает о способах передачи показаний приборов учёта электроэнергии. С их помощью можно передать показания счётчика в любое удобное время, потратив всего пару минут. Главное, сделать это не позднее 25 февраля.

Голосовой помощник компании «Алтайэнергосбыт» принимает показания счётчиков и в праздничные дни.
Голосовой помощник компании «Алтайэнергосбыт» принимает показания счётчиков и в праздничные дни.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Один из способов — голосовой помощник, круглосуточно действующий по бесплатному телефону контактного центра 8-800-350-55-66. Достаточно позвонить в контактный центр и сказать: «Передача показаний». После чего необходимо следовать подсказкам «робота»:

  • назвать по одной цифре номер своего лицевого счёта (если номер телефона не привязан к нему);
  • назвать показания счётчика, указав по одной цифре до запятой (цифры после запятой говорить не нужно).

Кроме того, передать показания счётчика можно следующими способами:

  1. В личном кабинете клиента на сайте энергокомпании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт». Сервис работает с 10:00 до 03:00 по местному времени;
  2. С помощью сервиса «Передача показаний приборов учёта» на официальном сайте по ссылке: altaiensb.ru/meter_reading;
  3. По электронному адресу energo@altaiensb.ru, указав в теме письма сообщение в следующем формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счётчика>;
  4. Отправив СМС-сообщение на мобильный номер: +7-903-767-22-04 в формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счётчика>. Стоимость СМС-сообщения согласно тарифному плану абонента.

Напоминаем, если показания электросчетчика не передавать, то плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, а в случае невозможности его определения — на основании утвержденных нормативов.

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