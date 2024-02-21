«Алтайэнергосбыт»: как передать показания счётчиков в праздничные дни

Один из способов — голосовой помощник, круглосуточно действующий по бесплатному телефону контактного центра 8-800-350-55-66. Достаточно позвонить в контактный центр и сказать: «Передача показаний». После чего необходимо следовать подсказкам «робота»:
- назвать по одной цифре номер своего лицевого счёта (если номер телефона не привязан к нему);
- назвать показания счётчика, указав по одной цифре до запятой (цифры после запятой говорить не нужно).
Кроме того, передать показания счётчика можно следующими способами:
- В личном кабинете клиента на сайте энергокомпании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт». Сервис работает с 10:00 до 03:00 по местному времени;
- С помощью сервиса «Передача показаний приборов учёта» на официальном сайте по ссылке: altaiensb.ru/meter_reading;
- По электронному адресу energo@altaiensb.ru, указав в теме письма сообщение в следующем формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счётчика>;
- Отправив СМС-сообщение на мобильный номер: +7-903-767-22-04 в формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счётчика>. Стоимость СМС-сообщения согласно тарифному плану абонента.
Напоминаем, если показания электросчетчика не передавать, то плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, а в случае невозможности его определения — на основании утвержденных нормативов.
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