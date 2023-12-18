18 декабря
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«Алтайэнергосбыт»: как сэкономить время при оплате ЖК-услуг и передаче показаний

В новом году «Алтайэнергосбыт» предлагает сделать выбор в пользу удобных платежей без комиссии.

В новом году «Алтайэнергосбыт» предлагает сделать выбор в пользу удобных платежей без комиссии.
В новом году «Алтайэнергосбыт» предлагает сделать выбор в пользу удобных платежей без комиссии.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

«Оплатить квитанцию онлайн».

Для оплаты введите номер лицевого счёта, сумму к оплате, а также адрес электронной почты, на которую поступит чек об оплате.

«Передача показаний приборов учёта».

Чтобы передать показания счётчика, необходимо выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счёт и показания.

«Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг».

Чтобы получить квитанцию, необходимо выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счёт и контактный телефон.

Дистанционные сервисы работают круглосуточно.

Список организаций-партнеров АО «Алтайэнергосбыт»:

  • АУ «Кызыл-Озек-Сервис», Майминский район (обращение с ТКО);
  • МУП «Волчихинские коммунальные системы» (вода, тепло);
  • МУП «ЖКХ Акташ» МО «Улаганский» (обращение с ТКО);
  • МУП «Коммунальщик», Славгород (вода, тепло);
  • МУП «Теплосбыт», Славгород (вода, тепло);
  • МУП «КС», Косиха (водоснабжение);
  • МУП «Райтоп» Благовещенского района (вода, тепло);
  • МУП «ВКХ Змеиногорского района» (водоснабжение);
  • МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» (вода, тепло);
  • МУП «Теплый ключ» Ключевского района (холодное водоснабжение);
  • МУП «Теплосбыт», Славгород (тепло);
  • МУП «Тепловодснаб», Табунский район (холодное водоснабжение);
  • МУП «Энергетик» Бийского района (вода, тепло);
  • МУП «Третьяковский коммунальщик» (вода, тепло);
  • ООО «Восток», Улаганский и Кош-Агачский районы (обращение с ТКО);
  • ООО «Золотой ресурс», Майминский район (обращение с ТКО);
  • ООО «Коммунальщик», Яровое (содержание жилого помещения);
  • ООО «Экобезопасность», Горно-Алтайск (обращение с ТКО);
  • ООО «Эко-Гарант», Заринск (обращение с ТКО);
  • ООО «Родник», Алейск (содержание жилого помещения);
  • ООО «Экотранс», Алейск (регоператор Алейской зоны, обращение с ТКО).
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