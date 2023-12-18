«Алтайэнергосбыт»: как сэкономить время при оплате ЖК-услуг и передаче показаний

Для оплаты введите номер лицевого счёта, сумму к оплате, а также адрес электронной почты, на которую поступит чек об оплате.
«Передача показаний приборов учёта».
Чтобы передать показания счётчика, необходимо выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счёт и показания.
«Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг».
Чтобы получить квитанцию, необходимо выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счёт и контактный телефон.
Дистанционные сервисы работают круглосуточно.
Список организаций-партнеров АО «Алтайэнергосбыт»:
- АУ «Кызыл-Озек-Сервис», Майминский район (обращение с ТКО);
- МУП «Волчихинские коммунальные системы» (вода, тепло);
- МУП «ЖКХ Акташ» МО «Улаганский» (обращение с ТКО);
- МУП «Коммунальщик», Славгород (вода, тепло);
- МУП «Теплосбыт», Славгород (вода, тепло);
- МУП «КС», Косиха (водоснабжение);
- МУП «Райтоп» Благовещенского района (вода, тепло);
- МУП «ВКХ Змеиногорского района» (водоснабжение);
- МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» (вода, тепло);
- МУП «Теплый ключ» Ключевского района (холодное водоснабжение);
- МУП «Теплосбыт», Славгород (тепло);
- МУП «Тепловодснаб», Табунский район (холодное водоснабжение);
- МУП «Энергетик» Бийского района (вода, тепло);
- МУП «Третьяковский коммунальщик» (вода, тепло);
- ООО «Восток», Улаганский и Кош-Агачский районы (обращение с ТКО);
- ООО «Золотой ресурс», Майминский район (обращение с ТКО);
- ООО «Коммунальщик», Яровое (содержание жилого помещения);
- ООО «Экобезопасность», Горно-Алтайск (обращение с ТКО);
- ООО «Эко-Гарант», Заринск (обращение с ТКО);
- ООО «Родник», Алейск (содержание жилого помещения);
- ООО «Экотранс», Алейск (регоператор Алейской зоны, обращение с ТКО).