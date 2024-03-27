27 марта
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«Алтайэнергосбыт»: онлайн-сервисы на все случаи жизни

«Алтайэнергосбыт» напоминает, что практически все вопросы с энергокомпанией можно решить удалённо. Достаточно выбрать сервис по вкусу.

Все вопросы с энергокомпанией можно решить удалённо.
Все вопросы с энергокомпанией можно решить удалённо.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Оплатить электроэнергию

Сервис «Оплатить квитанцию онлайн», функционирующий на официальном сайте энергокомпании, поможет сделать это в пару кликов. Нужно нажать оранжевую кнопку в правом нижнем углу сайта altaiensb.ru, выбрать поставщика услуг и следовать подсказкам.

Передать показания счётчика

Сервис «Передача показаний прибора учёта» также работает на официальном сайте «Алтайэнергосбыт». Здесь достаточно ввести лицевой счёт и показания счётчика.

Скачать квитанцию

Сервис «Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг» на официальном сайте энергокомпании позволит скачать квитанцию на оплату за любой период неограниченное количество раз.

Все сервисы работают круглосуточно.

Всё сразу

Все вышеперечисленные операции можно выполнить в Личном кабинете клиента (ЛКК). Он функционирует на официальном сайте и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в магазине приложений на вашем смартфоне. Также в ЛКК можно просмотреть историю начислений и оплат, задать вопрос специалисту, подключить сразу несколько лицевых счетов, например, родителей, и выполнять эти функции за них. На данный момент сервис работает с 10:00 до 03:00 по местному времени.

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