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«Алтайэнергосбыт»: почему важно передавать показания счётчика вовремя

Показания прибора учёта (ПУ), переданные не позднее 25 числа текущего месяца, - залог того, что клиент получит счёт на оплату согласно фактическому потреблению электроэнергии. Если показания счётчика передать позднее или не сделать это вовсе, то плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, а в случае невозможности его определения – на основании утверждённых нормативов.

«Алтайэнергосбыт»: почему важно передавать показания счётчика вовремя.
«Алтайэнергосбыт»: почему важно передавать показания счётчика вовремя.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Передать показаний ПУ можно в удобное время, не отрываясь от привычных дел, с помощью онлайн-сервисов:

  • личный кабинет клиента на официальном сайте компании (https://lkfl.altaiensb.ru/) или в мобильном приложении "Мой Алтайэнергосбыт", доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений на смартфоне. В данный момент сервис работает с 10.00 до 03.00;
  • сервис "Передача показаний приборов учета" на сайте «Алтайэнергосбыт» (https://altaiensb.ru/meter_reading/);
  • письмо на электронный адрес energo@altaiensb.ru, указав в теме письма сообщение в следующем формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счетчика>;
  • голосовой помощник по телефонам контакт-центра в Алтайском крае 8 (3852) 560-660, в Республике Алтай 8 (38822) 20-570 или по единому номеру 8 (800) 350-55-66 (скажите "Передача показаний" и следуйте подсказкам);
  • SMS-сообщение на номер 8 903 767-22-04 в формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счетчика> (стоимость СМС-сообщения – согласно тарифному плану абонента

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