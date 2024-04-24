«Алтайэнергосбыт»: почему важно передавать показания счётчика вовремя.

Передать показаний ПУ можно в удобное время, не отрываясь от привычных дел, с помощью онлайн-сервисов:
- личный кабинет клиента на официальном сайте компании (https://lkfl.altaiensb.ru/) или в мобильном приложении "Мой Алтайэнергосбыт", доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений на смартфоне. В данный момент сервис работает с 10.00 до 03.00;
- сервис "Передача показаний приборов учета" на сайте «Алтайэнергосбыт» (https://altaiensb.ru/meter_reading/);
- письмо на электронный адрес energo@altaiensb.ru, указав в теме письма сообщение в следующем формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счетчика>;
- голосовой помощник по телефонам контакт-центра в Алтайском крае 8 (3852) 560-660, в Республике Алтай 8 (38822) 20-570 или по единому номеру 8 (800) 350-55-66 (скажите "Передача показаний" и следуйте подсказкам);
- SMS-сообщение на номер 8 903 767-22-04 в формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счетчика> (стоимость СМС-сообщения – согласно тарифному плану абонента
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