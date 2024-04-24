«Алтайэнергосбыт»: почему важно передавать показания счётчика вовремя.

Показания прибора учёта (ПУ), переданные не позднее 25 числа текущего месяца, - залог того, что клиент получит счёт на оплату согласно фактическому потреблению электроэнергии. Если показания счётчика передать позднее или не сделать это вовсе, то плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, а в случае невозможности его определения – на основании утверждённых нормативов.