«Алтайэнергосбыт» рекомендует передать показания счетчика не позднее 25 ноября.

Напоминаем, если показания счётчика не передавать, то плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, а в случае невозможности определения среднемесячного расхода — на основании утверждённых нормативов.
Передать показания ПУ можно в удобное время, не отрываясь от привычных дел, с помощью онлайн-сервисов:
- Личный кабинет клиента на официальном сайте компании (lkfl.altaiensb.ru) или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений на смартфоне. В данный момент сервис работает с 10:00 до 03:00;
- Сервис «Передача показаний приборов учёта» на сайте «Алтайэнергосбыт» (altaiensb.ru/meter_reading);
- Письмо на электронный адрес energo@altaiensb.ru, указав в теме письма сообщение в следующем формате: ЛС абонент/Пробел/Показания счётчика;
- Голосовой помощник по бесплатному телефону контакт-центра — 8 800 350 55 66 (скажите "Передача показаний" и следуйте подсказкам);
- SMS-сообщение на номер 8-903-767-22-04 в формате: ЛС абонента/Пробел/Показания счётчика (стоимость СМС-сообщения — согласно тарифному плану абонента!).