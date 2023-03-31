Электронная квитанция также надёжна, как и бумажный аналог. Но она имеет гораздо больше преимуществ. Так, онлайн-счёт всегда под рукой в Личном кабинете клиента (ЛКК) и при необходимости его можно скачать в любой момент. Кроме того, электронный платёжный документ доступен только вам.
Подтверждением оплаты является чек, поэтому бумажная квитанция не нужна. Он выдаётся в том числе при оплате онлайн в Личном кабинете клиента и направляется в электронном виде на электронную почту. А отказавшись от бумажной квитанции, вы внесёте вклад в сохранение экологии, а также сможете «высадить» персональное дерево в виртуальной аллее и поделиться им в социальных сетях. Для участия в экопроекте — «Каждое дерево на счету» нужно подписаться на электронную квитанцию, получить уникальный код на электронную почту и направить его в личные сообщения группы «ВКонтакте». Подробнее о проекте вы можете узнать по ссылке.
Подписаться можно в личном кабинете клиента на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market или App Store. Зарегистрированным пользователям достаточно поставить одну галочку- согласие на получение счетов в электронном виде, новым — предварительно пройти простую регистрацию в ЛКК.
Также отказаться от бумажного аналога можно, направив на электронный адрес компании (subscribe@altaiensb.com) письмо, указав в нём номер лицевого счёта и контактный телефон клиента в следующем виде:
Номер лицевого счёта (только цифры)/пробел/телефон для связи (если стационарный, указать код населённого пункта).
После этого платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».
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