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Нужна ли бумажная квитанция в качестве подтверждения оплаты?

Подтверждением оплаты является чек, поэтому бумажная квитанция не нужна. Он выдаётся в том числе при оплате онлайн в Личном кабинете клиента и направляется в электронном виде на электронную почту. А отказавшись от бумажной квитанции, вы внесёте вклад в сохранение экологии, а также сможете «высадить» персональное дерево в виртуальной аллее и поделиться им в социальных сетях. Для участия в экопроекте — «Каждое дерево на счету» нужно подписаться на электронную квитанцию, получить уникальный код на электронную почту и направить его в личные сообщения группы «ВКонтакте». Подробнее о проекте вы можете узнать по ссылке.