31 марта
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Потребитель

«Алтайэнергосбыт»: сохрани дерево — подключи электронную квитанцию

Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» активно отказываются от бумажных квитанций в пользу электронных. Но ещё остаются потребители, которые до сих пор сомневаются: будет ли онлайн-счёт полноценной заменой привычного бумажного? На вопросы, волнующие потребителей, ответили в компании.

Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» активно отказываются от бумажных квитанций в пользу электронных.
Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» активно отказываются от бумажных квитанций в пользу электронных.
Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».
1
Что надёжнее: бумажная или электронная квитанция?

Электронная квитанция также надёжна, как и бумажный аналог. Но она имеет гораздо больше преимуществ. Так, онлайн-счёт всегда под рукой в Личном кабинете клиента (ЛКК) и при необходимости его можно скачать в любой момент. Кроме того, электронный платёжный документ доступен только вам.

2
Нужна ли бумажная квитанция в качестве подтверждения оплаты?

Подтверждением оплаты является чек, поэтому бумажная квитанция не нужна. Он выдаётся в том числе при оплате онлайн в Личном кабинете клиента и направляется в электронном виде на электронную почту. А отказавшись от бумажной квитанции, вы внесёте вклад в сохранение экологии, а также сможете «высадить» персональное дерево в виртуальной аллее и поделиться им в социальных сетях. Для участия в экопроекте — «Каждое дерево на счету» нужно подписаться на электронную квитанцию, получить уникальный код на электронную почту и направить его в личные сообщения группы «ВКонтакте». Подробнее о проекте вы можете узнать по ссылке.

3
Как подписаться на электронную квитанцию?

Подписаться можно в личном кабинете клиента на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market или App Store. Зарегистрированным пользователям достаточно поставить одну галочку- согласие на получение счетов в электронном виде, новым — предварительно пройти простую регистрацию в ЛКК.

Также отказаться от бумажного аналога можно, направив на электронный адрес компании (subscribe@altaiensb.com) письмо, указав в нём номер лицевого счёта и контактный телефон клиента в следующем виде:

Номер лицевого счёта (только цифры)/пробел/телефон для связи (если стационарный, указать код населённого пункта).

После этого платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».

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