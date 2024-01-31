31 января
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«Алтайэнергосбыт»: удобный сервис для оплаты ЖКХ без комиссии

Большинство клиентов АО «Алтайэнергосбыт» и его партнёров выбирают онлайн-сервисы. С их помощью можно оплатить услуги ЖКХ без комиссии, передать показания счётчика и скачать квитанцию за пару минут.

Удобный сервис для оплаты ЖКХ онлайн и без комиссии.
Удобный сервис для оплаты ЖКХ онлайн и без комиссии.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

«Оплатить квитанцию онлайн»

Для оплаты введите номер лицевого счёта, сумму, а также адрес электронной почты, на которую поступит чек.

«Передача показаний приборов учёта»

Чтобы передать показания счётчика, необходимо выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счёт и показания.

«Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг»

Чтобы получить квитанцию, необходимо выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счёт и контактный телефон.

Все сервисы работают круглосуточно.

Список организаций, услуги которых доступны для онлайн-оплаты без комиссии:

  • АО «Алтайэнергосбыт»;
  • МУП «Городское», г. Алейск;
  • АУ «Кызыл-Озёк-Сервис», г. Горно-Алтайск, Майминский, Чемальский, Чойский, Турочакский районы;
  • МУП «Павловские коммунальные системы»;
  • МУП «Теплоресурс», Змеиногорский район;
  • МУП «Теплосбыт», г. Славгород;
  • МУП «Райтоп», Благовещенский район;
  • МУП «Третьяковский коммунальщик»;
  • МУП «Энергетик», Бийский район;
  • ООО «Золотой ресурс», Майминский район;
  • ООО «Коммунальщик», г. Яровое;
  • ООО «Эко-Гарант», регоператор Заринской зоны;
  • ООО «ЭКОТРАНС», регоператор Алейской зоны.

Список организаций, клиентам которых доступны сервисы, уточняйте на сайте https://altaiensb.ru/.

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