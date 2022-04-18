«Алтайэнергосбыт»: успевайте зарегистрироваться в ЛКК перед дачным сезоном

Чтобы не отвлекаться на решение бытовых вопросов, «Алтайэнергосбыт» предлагает пользоваться «Личным кабинетом клиента» (ЛКК). Он всегда под рукой — в выходные и праздничные дни прямо на дачном участке.
Кроме того, сервис напомнит про платёж за свет и даты передачи показаний счётчика.
С помощью ЛКК можно:
- оплатить счета;
- передать показания счётчика;
- подписаться на электронную квитанцию;
- проконтролировать начисления и оплаты;
- получить консультацию специалиста и многое другое.
Сервис функционирует на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».