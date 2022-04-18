«Алтайэнергосбыт»: успевайте зарегистрироваться в ЛКК перед дачным сезоном

Весна — время открытия дачного сезона, шашлыков и отдыха от городской суеты. И встретить её нужно во всеоружии.

Чтобы не отвлекаться на решение бытовых вопросов, «Алтайэнергосбыт» предлагает пользоваться «Личным кабинетом клиента» (ЛКК). Он всегда под рукой — в выходные и праздничные дни прямо на дачном участке.

Кроме того, сервис напомнит про платёж за свет и даты передачи показаний счётчика.

С помощью ЛКК можно: оплатить счета;

передать показания счётчика;

подписаться на электронную квитанцию;

проконтролировать начисления и оплаты;

получить консультацию специалиста и многое другое.

Сервис функционирует на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».