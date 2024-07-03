«Алтайэнергосбыт»: успейте принять участие в I этапе акции «Оплати и победи!»

Примите участие в акции «Оплати и победи!» и получите шанс выиграть 100 кВт*ч*. Всего будет разыграно 750 призов.

Если вы пользователь личного кабинета клиента (ЛКК) «Алтайэнергосбыт и не имеете задолженности за электроэнергию, у вас ещё есть возможность стать участником I этапа акции. Для этого необходимо оплатить электроэнергию посредством ЛКК не позднее 10 июля и подтвердить своё согласие на участие.

С 11 по 25 июля интернет-генератор случайных чисел определит 250 победителей, выполнивших все условия I этапа акции. Каждый из них до 31 июля текущего года получит на свой лицевой счёт сумму выигрыша.

Если вы ещё не зарегистрированы в личном кабинете «Алтайэнергосбыт», то не упустите возможность стать его пользователем и принять участие во II и/или III этапах.

Для этого:

подключите личный кабинет клиента (на II этапе — не позднее 30 сентября, на III этапе — не позднее 31 декабря);

оплатите электроэнергию в личном кабинете (на II этапе — с 11 июля по 10 октября 2024, на III этапе — с 11 октября 2024 по 10 января 2025);

погасите задолженность и пеню, если имеется (на II этапе — не позднее 10 октября 2024, на III этапе — не позднее 10 января 2025);

подтвердите согласие на участие в акции в личном кабинете клиента.

Победители на II этапе будут определены в срок с 11 по 25 октября, суммы выигрыша будут начислены до 31 октября 2024, на III этапе — с 11 по 25 января 2025, начисление выигрыша — до 31 января 2025.

Вся информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, результатах акции размещена на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт».

Напоминаем, подключить личный кабинет клиента можно на сайте компании «Алтайэнергосбыт» либо в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений.



На данный момент ЛКК работает с 10:00 до 03:00 по местному времени.



* Призы являются денежным эквивалентом потребления электроэнергии на момент старта акции: 100 кВт*ч — 638 рублей, исходя из стоимости 1 кВт*ч, равной 6,38 рублей. За эталон для расчёта принят максимальный одноставочный тариф на электроэнергию (не дифференцированного по зонам суток) для населения в зоне деятельности АО «Алтайэнергосбыт».

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