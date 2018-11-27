«Алтайэнергосбыт»: Змеиногорский район стал абсолютным долговым лидером

АО «Алтайэнергосбыт» зафиксировало острую ситуацию с долгами потребителей электроэнергии и составило антирейтинг районов Алтайского края по объему задолженности предприятий ЖКХ.

В целом на 1 ноября 2018 г. краевой ЖКХ-сектор задолжал энергокомпании более 554,7 млн рублей. При этом абсолютным антилидером стал Змеиногорский район, накопивший более 42 млн рублей долга. Хроническими неплательщиками в районе являются — ООО «Исток» (более 11 млн рублей), ООО «ЗТС» (более 6 млн рублей), ООО «Водоканал-сервис» (более 6 млн рублей).

На второй позиции прочно укрепился Первомайский район c 38,81 млн рублей долга. Злостные неплательщики: МУП г. Новоалтайска «HTC» — 9,9 млн рублей, МУП Первомайского района «Первомайское ЖКХ» — 8,03 млн рублей.

Замыкает тройку Каменский район, предприятия ЖКХ-сектора здесь накопили свыше 34 млн рублей. Основные неплательщики: МУП «Теплосеть» г. Камень-на-Оби (более 18 млн рублей), МУП «Теплосети» МО г. Камень-на-Оби (более 6 млн рублей) проходящие в настоящее время процедуру банкротства и МУП «Каменские теплосети» (более 6 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2018 г. в десятку районов Алтайского края, накопивших самые большие долги ЖКХ-сектора за электроэнергию, вошли:

Змеиногорский район — 42,5 млн рублей; Первомайский район — 38,81 млн рублей; Каменский район — 34,48 млн рублей; Шипуновский район — 31,26 млн рублей; Немецкий национальный район — 30,23 млн рублей; Михайловский район — 20,93 млн рублей; Бийский район — 19,27 млн рублей; Смоленский район — 17,65 млн рублей; Тальменский район — 12,58 млн рублей; Павловский район — 11,68 млн рублей.

Сергей Петров,

заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»:

Помимо роста долгов в некоторых районах края мы сталкиваемся с ситуацией, когда администрациями создается муниципальное предприятие ЖКХ, которое в течение 1−2 отопительных сезонов накапливают миллионные долги, затем банкротится, а на его месте создается новое — с почти идентичным названием. Мы считаем, что это не что иное, как схема ухода от оплаты долгов за электроэнергию.

АО «Алтайэнергосбыт» призывает неплательщиков безотлагательно предпринять все возможные меры для погашения долгов и напоминает, что несвоевременная оплата электроэнергии обходится значительно дороже, в связи с применением к должникам финансовых и административных штрафных санкций. Кроме того, энергокомпания оставляет за собой право расторгнуть договоры энергоснабжения со злостными неплательщиками.

С полным списком рейтинга неплательщиков можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт».