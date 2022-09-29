Алтайские газовики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного пользования газом в быту

В преддверии отопительного сезона специалисты ООО «Газпром газораспределение Барнаул» напоминают о правилах безопасного пользования газом в быту .

Населению запрещается: Производить самовольную газификацию дома ( квартиры , садового домика), перестановку , замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры. Проводить самовольную перепланировку помещений , ведущей к нарушению работы внутридомового газового оборудования. Отключать автоматику безопасности и регулирования , пользоваться газом при неисправных газовых приборах , автоматике , арматуре , особенно при обнаружении утечки газа. Допускать пользоваться газовыми приборами детей дошкольного возраста , лиц , не контролирующих свои действия , находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не знающих правила пользования этими приборами. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа ( с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы). Пользоваться газоиспользующим оборудованием при отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале , при нарушении герметичности дымохода. Пользоваться газоиспользующим оборудованием при отсутствии притока воздуха для сжигания газа.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ»

Владельцы домов и квартир должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования. Периодичность обслуживания газовой плиты 1 раз в год. По истечении установленного заводом изготовителем срока службы газового оборудования необходимо проводить диагностику оборудования или его замену.

Периодичность технического обслуживания отопительных приборов устанавливается заводом-изготовителем. Если периодичность не указывается, то техническое обслуживание проводится ежегодно.

Самостоятельное обслуживание, замена и ремонт оборудования запрещены.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ»

Отсутствие договора на техническое обслуживание и двухкратный отказ в допуске в жилое помещение специалистов газовой службы (одетых в специализированную форму с удостоверением) могут привести к приостановлению подачи газа.

Неоплата задолженности за техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования может повлечь к судебному взысканию.

Самовольное подключение к газопроводу, либо приведение его в негодность, влечет за собой ответственность согласно кодексу об административных правонарушениях и уголовному кодексу Российской Федерации.

Кроме того , необходимо соблюдать сезонные меры предосторожности: Во-первых , следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов.

следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов. Во-вторых , содержать в чистоте карманы чистки дымоходов.

содержать в чистоте карманы чистки дымоходов. В-третьих , проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.

проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования. В-четвертых , необходимо периодически проверять оголовки дымоходов , чтобы предохранить их от обмерзания и закупорки.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ»

Для определения тяги в дымоходе и вентиляционном канале необходимо поднести тонкую полоску бумаги к смотровому отверстию топки и решетке вентиляционного канала. Если полоска бумаги втягивается в сторону топки, то тяга есть, если откланяется в обратную сторону, то тяги нет. В этом случае пользоваться печью или отопительным котлом без прочистки дымохода нельзя.

«Запрещено использование газоиспользующего оборудования при отсутствии тяги в вентканалах, притока свежего воздуха, необходимого для сжигания газа, недопустимо отключение автоматики безопасности, оставление газоиспользующего оборудования без присмотра во время работы, — говорит генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Роман Правдин.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ»

Перед розжигом горелок необходимо обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания. Следует подержать топку печи и духового шкафа открытой в течение 3−5 минут. После прекращения пользования газом нужно закрыть краны на газоиспользующем оборудовании.

Следим за плитой

Необходимо помнить и о других правилах пользования газовым оборудованием.

Перед включением газовой плиты нужно проветрить помещение. Форточка должна оставаться открытой на все время работы газовой плиты. Перед зажиганием горелки духового шкафа плиты нужно проветрить его в течение 2−3 минут. Не рекомендуется оставлять работающую газовую плиту без присмотра.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ» ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ»

Подвалы и погреба

Следует соблюдать правила предосторожности не только у себя в доме. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня нужно убедиться в отсутствии загазованности помещения.

В целях повышения безопасности при пользовании газовым оборудованием газовики рекомендуют потребителям устанавливать приборы контроля загазованности.

Умные приборы

Чтобы сделать жизнь комфортной и избежать лишних тревог, стоит подумать о современных умных приборах.

Сигнализатор контроля загазованности — это прибор, улавливающий опасные концентрации природного газа (СН4), оксида углерода (СО) в жилых и не жилых помещениях, а интеллектуальные счётчики с высокой точностью измеряют объём потреблённого газа и автоматически передают показания поставщику.

При внезапном прекращении подачи природного газа следует немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и кран на газопроводе перед прибором, сообщить в аварийную газовую службу.

Что делать , если вы почувствовали запах газа?

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В компании «Газпром газораспределение Барнаул» призвали жителей региона в преддверии отопительного сезона проверить все газоиспользующее оборудование и соблюдать правила пользования газом в быту, а также не забывать, что ежегодное техническое обслуживание, ремонт, замену газового оборудования может осуществлять только специализированная организация, с которой заключен договор на техническое обслуживание. Пояснили, что при запахе газа, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), которая работает круглосуточно по телефону 28−20−04 (АДС по Барнаулу), 8−800−6000−400 Контакты служб АДС в районах >>