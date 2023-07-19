Алтайские газовики призывают жителей региона быть бдительными и соблюдать правила безопасного пользования газом в быту

Природный газ является одним из самых доступных видов топлива, используемых в бытовых условиях. Однако, несмотря на его практичность и низкую стоимость, необходимо помнить, что неправильное обращение с газовыми приборами может привести к опасным ситуациям. Специалисты компании "Газпром газораспределение Барнаул" напоминают о правилах безопасного пользования газом в быту.

Населению запрещается:

Применять газовые плиты для отопления помещений. Использовать помещение, в которых установлены газовые приборы для сна и отдыха Закрывать шиберную заслонку на дымоходе. Допускать обледенение оголовков дымоходов. Пользоваться газоиспользующим оборудованием при отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале, при нарушении герметичности дымохода. Пользоваться газоиспользующим оборудованием при отсутствии притока воздуха для сжигания газа Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры. Проводить самовольную перепланировку помещений, ведущей к нарушению работы внутридомового газового оборудования. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа. Допускать пользоваться газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не знающих правила пользования этими приборами. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы).

При появлении запаха газа:

Прекратите пользование газовыми приборами!

Перекройте газовый кран!

Откройте окна и входную дверь!

Не включайте и не выключайте свет! Не пользуйтесь электроприборами! Не курите!

Вызовите аварийную службу по телефону: 28-20-04 (АДС по Барнаулу), Контакты в районах присутствия природного газа: https://altaigazprom.ru/for_consumers/gaz_v_bytu/

Правила безопасного пользования газом в быту. Источник: компания "Газпром газораспределение Барнаул". Правила безопасного пользования газом в быту. Источник: компания "Газпром газораспределение Барнаул". Правила безопасного пользования газом в быту. Источник: компания "Газпром газораспределение Барнаул". Правила безопасного пользования газом в быту. Источник: компания "Газпром газораспределение Барнаул". Правила безопасного пользования газом в быту. Источник: компания "Газпром газораспределение Барнаул". Правила безопасного пользования газом в быту. Источник: компания "Газпром газораспределение Барнаул".

Владельцы домов и квартир должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования. Периодичность обслуживания газовых приборов — 1 раз в год. Самостоятельное обслуживание, замена и ремонт оборудования запрещены. Отсутствие договора на техническое обслуживание и двукратный отказ в допуске в жилое помещение специалистов газовой службы (одетых в специализированную форму с удостоверением), могут привести к приостановлению подачи газа. Помните, что замену газового оборудования может осуществлять только та организация, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание.

Неоплата задолженности за техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования может повлечь к судебному взысканию.

Самовольное подключение к газопроводу, либо приведение его в негодность, влечет за собой ответственность согласно кодексу об административных правонарушениях и уголовному кодексу Российской Федерации.

Также хотим обратить ваше внимание на автоматические устройства для безопасности газопользователей — датчик утечки газа.

Если обнаружить утечку газа чаще всего удается лишь по специфическому запаху, что зачастую происходит слишком поздно, то датчик утечки газа позволяет это сделать намного раньше. Он разработан для выявления частиц бытового газа в воздухе помещения, которые превышают допустимую норму (в процентах). Определив увеличение концентрации газа, прибор звуковым сигналом информирует человека об этом, — отметил главный инженер ООО «Газпром газораспределение Барнаул», Вячеслав Козлов.