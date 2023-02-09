Алтайские газовики рассказали, как проходит бесплатная догазификация, и как они ускоряют процессы

Задачу ускорить темпы догазификации и наверстать отставание от плана-графика сейчас решает «Газпром газораспределение Барнаул» — представитель единого оператора газификации в Алтайском крае. О том, как это происходит, как этому помогают региональные и местные власти, и сколько стоит газификация дома, рассказал гендиректор газовой компании Евгений Григоренко в ходе пресс-конференции. Участие в ней принял также замглавы регионального минстроя Станислав Цыро.

Растущие планы

Напомним, догазификация — это бесплатное подведение газовой трубы к границе участка жителя в уже газифицированных городах и селах. В Алтайском крае в процессе задействованы 106 населенных пунктов в 17 районах.

Желающих подвести газ к дому за счет государства оказалось немало: единому оператору поступило 25 739 заявок. Но, по оценкам властей региона, потенциал намного больше — 58 110 домовладений.

Евгений Григоренко, гендиректор компании «Газпром газораспределение Барнаул», говорит, что это — один из самых объемных планов в России, больше только в Подмосковье и Ленинградской области.

— Прокомментирую расхождения в цифрах. Изначально потенциал догазификации в крае оценили в 103 тыс. домовладений. Затем вышло постановление правительства России № 1547, где сформулировали критерии включения в программу. Так, надо, чтобы права собственности на участок и дом были оформлены. Кроме того, были исключены домовладения, расположенные в границах садоводческих товариществ, которые не входят в населенные пункты. Догазификация распространяется и на садоводства, но только расположенные в границах газифицированного города или села, — объяснил Григоренко.

Так или иначе — планы скорректировали. Причем и эта цифра будет, скорее всего, расти — по мере газификации новых населенных пунктов, рассказал замглавы минстроя Станислав Цыро.

Новые заявки продолжают принимать — ведь догазификация будет бессрочной. Очевидно, они будут поступать и после оформления прав собственности на участок и дом, и после ввода нового жилья.

Станислав Цыро. Фото: Олег Укладов.

— Райцентр Калманка еще два года назад считался газифицированным на 100%. Но там построили коттеджи и появилась новая улица, которая попала в программу догазификации, — привел пример заместитель министра.

Факт Подать заявку на догазификацию можно через сайт connectgas.ru

Качественное проектирование

По данным на 5 февраля, газовая труба поведена к границам 10 375 участков. Голубым топливом уже пользуется 4 261 новый потребитель.

А возможности для подключения созданы для 21 086 домовладений. Это значит, что внутрипоселковые газопроводы там уже проведены — нужно лишь довести газопровод-ввод к границе дома.

Правда, это меньше плана, который в минстрое называют амбициозным: к концу 2022 года — около 37 тыс. участков. Главное, что сдерживало газовиков, — это отсутствие внутрипоселковых сетей.

Прокладка труб по улицам газифицированных населенных пунктов много лет велась низкими темпами. Люди ждали газа, но из-за нехватки средств в краевом бюджете ожидание затягивалось.

— В итоге требуется проектирование внутрипоселковых газопроводов с нуля. А это значит, что необходим полный комплекс инженерно-геологических изысканий, который занимает не меньше трех-четырех месяцев. А затем идет само проектирование. Почему важно сделать это качественно? Потому что качество проектирования, а затем и эксплуатации — это условие безопасности жителей, которые будут пользоваться этими сетями, — объяснил Евгений Григоренко.

При этом, по словам руководителя, в 2022 году разработана «практически вся проектная документация для строительства», и это позволит нагнать отставание от графика. Но не только это.

Факт Набор документов минимальный: паспорт, СНИЛС и документы, подтверждающиеправо собственности на участок и дом.

Силы высвобождаются

Как объяснил Евгений Григоренко, в 2022 году газовая компания столкнулась с дефицитом организаций, готовых принять участие в программе. Не хватало проектировщиков и подрядчиков по строительно-монтажным работам. Были случаи, когда на аукцион не подавала заявку ни одна организация.

— Потому что программа догазификации реализуется на территории всей страны, и привлекать подрядчиков из других регионов, как раньше, мы уже не могли. Сегодня силы высвобождаются, и на каждый конкурс по поиску подрядчиков мы имеем уже по три-четыре организации, — сказал руководитель.

Коме того, в министерстве строительства края упростили порядок проведения строительно-монтажных работ — для проектов по догазификации они теперь носят уведомительный порядок.

Станислав Цыро , Евгений Григоренко. Фото: Олег Укладов.

— Это касается всех муниципальных образований кроме Барнаула, в котором нужно учитывать больше требований. Но и в Барнауле все отрабатывается очень оперативно, мы находим понимание со стороны городских властей, — добавил Евгений Григоренко.

Цена для домовладения

А вот дефицита оборудования в газовой компании не испытывают — все оно отечественное. На вопрос журналиста, нет ли проблем с поставками полиэтиленовых труб, Евгений Григоренко ответил: в России достаточно своих производителей полиэтиленовых труб и заводов, выпускающих все необходимое оборудование.

Дефицита финансов у единого оператора тоже нет. Второй вопрос — есть ли нехватка финансов у населения? По словам Евгения Григоренко, минимальный объем работ и оборудования обойдется домовладению в 100 тыс. рублей: 10 метров газопровода, счетчик, котел и газовая плита с двумя конфорками.

— В конкретном случае сумма может измениться, — объяснил руководитель. — При этом сюда не входят затраты на систему теплоснабжения: есть дома, где надо монтировать внутридомовые сети, ставить радиаторы.

Финансы под газификацию

Руководитель газовой компании напомнил, что в ряде банков можно получить кредит на газификацию под 3% — это один из самых дешевых видов кредитов в стране.

А Станислав Цыро рассказал, что 10 льготных категорий могут получить возмещение затрат из бюджета — это предусматривают два постановления правительства края. Среди льготников, например, — многодетные семьи, семьи участников СВО и др.

— Есть два варианта возмещения. Если деньги на газификацию дома потребитель уже потратил, затраты компенсируют лично ему. Если же средства еще не потрачены, возмещение перечислят непосредственно компании, которая произведет газификацию домовладения. Но после того, как житель подпишет акт приема работ, и в доме появится газ. В обоих случаях компенсируют затраты до 100 тыс. рублей через органы соцзащиты, — рассказал Станислав Цыро.