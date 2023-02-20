Золотой медали конкурса «Инновационный продукт» в номинации «Продукты для здорового образа жизни» удостоены макаронные изделия GIMALAYSKIYE (Гималайские), перья рифленые 400 гр. АО «Алтайские макароны». Напомним, компания не так давно запустила новую линейку продукции с добавлением гималайской соли.
Алтайские макароны от компании «Алмак» получили награду на международной выставке.
Фото предоставлено компанией «Алмак».
Справка
На протяжении 80 лет предприятие производит продукцию высокого качества по доступной цене, обеспечивая покупателей экологичным и полезным продуктом. В копилке предприятия 9 золотых, 7 серебряных медалей за качество продукции, завоеванных на международных, федеральных и региональных выставках, а также звание «Лучшие алтайские продукты».
Алтайские макароны от компании «Алмак» получили награду на международной выставке.
Фото предоставлено компанией «Алмак».
Алтайские макароны от компании «Алмак» получили награду на международной выставке.
Фото предоставлено компанией «Алмак».