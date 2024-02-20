20 февраля
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Алтайский мёд: вкусные и полезные подарки к грядущим праздникам

Дом Мёда — магазин здоровой, вкусной и полезной продукции. Магазина такого формата и ассортимента нет нигде в Сибирском регионе.

Ассортимент товаров магазина «Дом Мёда».
Ассортимент товаров магазина «Дом Мёда».
Фото предоставлено компанией «Дом Мёда».

Дом Мёда — это группа торгово-производственных компаний полного цикла, которая работает с 1990 года. Предприятие на прямую сотрудничает с пчеловодами Алтайского края и республики Алтай, тщательно выполняющими требования производства пищевой продукции. Что подтверждается в результате контроля качества, осуществляемого компанией на всём пути следования продуктов от улья на пасеке до конечного покупателя.

В фирменном магазине «Дом Мёда» так же есть специализированный магазин, где мы предлагаем пчеловодам современные товары, оборудование, инвентарь для пчеловодства отечественного и импортного производства.

В чём секрет?

В нашей медовой продукции представлены все географические зоны Алтайского края — таежный, предгорье, горные и степные районы. В наличии всегда большой ассортимент меда, медовых композиций на основе только натуральных компонентов и пчелопродукции.

Но это еще не все. Кроме мёда у нас можно приобрести:

  • Наборы к праздникам и торжествам в красочной упаковке;
  • Продукцию пчеловодства и полезные сладости на меду;
  • Алтайские травы, травяные сборы и иван-чай;
  • Пантовую продукцию;
  • Бальзамы, витаминно-минеральные комплексы на основе трав, ягод;
  • Натуральные масла холодного отжима ( кедровое, подсолнечное, тыквенное, миндальное и др.);
  • Натуральную косметику алтайских производителей;
  • Подарки и сувениры с Алтая.

Жителям других регионов России, для того что бы получить частичку силы Природы Алтая, необязательно ехать в Барнаул — можно сделать заказ в интернет-магазине.

Если у вас в преддверии праздников появилось желание порадовать дорогого человека, друзей добро пожаловать к нам в магазин или на сайт www.med-altai.ru.

Адрес магазина «Дом Мёда»:

г .Барнаул, ул.Мало-Табольская,8 А т.8(3852) 50-61-61

Магазин «Дом Мёда».
Магазин «Дом Мёда».
Фото предоставлено компанией «Дом Мёда».

Индивидуальный предприниматель Конарева Екатерина Сергеевна, ОГРНИП 317222500066011

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