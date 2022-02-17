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«Алтайский Мукомол» поставляет в край качественное оборудование для агрохолдингов и фермерских хозяйств

Завод ROMAX — один из крупнейших производителей полного спектра элеваторного оборудования. Уже более 15 лет завод ROMAX поставляет своё оборудование во все уголки нашей страны и даже мира.

Завод ROMAX.
Завод ROMAX.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».

Продукция завода популярна, как среди небольших фермерских хозяйств, так и среди крупных агрохолдингов. Такую широкую популярность оборудование приобрело благодаря высокому уровню качества, надежности и производительности.

Завод ROMAX.
Завод ROMAX.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».
Завод ROMAX.
Завод ROMAX.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».
Завод ROMAX.
Завод ROMAX.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».

Ассортиментный ряд завода ROMAX представлен лицензированным и сертифицированным элеваторным оборудованием:

  • Силосы плоскодонные и конусные из оцинкованной стали для долгосрочного и краткосрочного хранения зерна. Емкостью от 4,5 до 24 458 м3
  • Зерноочистка стационарная и мобильная для предварительной (грубой), первичной (товарной), вторичной (семенной) очистки зерновых, бобовых, масличных культур от сорных примесей. Производительность от 50 до 400 т/ч
  • Зерносушилки шахтного, жалюзийного, модульного типа для сушки различного типа культур. Производительность от 20 до 250 т/ч
  • Конвейеры скребковые, цепные, ковшовые (нории) для горизонтальной, вертикальной, наклонной транспортировки сыпучих материалов. Производительность от 5 до 1000 т/ч.

В прошлом году в модельном ряде завода появилось новое оборудование. Сейчас расскажем о нём поподробнее:

1
Сепаратор первичной очистки DELTA
Сепаратор первичной очистки DELTA.
Сепаратор первичной очистки DELTA.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».

Решетный сепаратор DELTA предназначен для многоцелевой очистки всех видов зерновых и масличных культур, а также посевных семян. Обработка сыпучего материала производится путем отделения сорных примесей потоком аспирационного воздуха и решетами для просеивания, что позволяет улучшить его качество, сохранить всхожесть и повысить устойчивость к хранению. Может использоваться как в составе крупных зерноочистительных линий, и как отдельная машина для небольших предприятий.

2
Машина товарной очистки OMEGA
Машина товарной очистки OMEGA.
Машина товарной очистки OMEGA.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».

Устройство сочетает в себе системы решетной и воздушной аспирации, выполняя несколько важных задач: улучшает качество материала и упрощает обработку его на следующих этапах; очищает зерно от примесей, доводя его до товарных кондиций.

От качественной первичной обработки сырья многое зависит и в первую очередь его товарная привлекательность. Все лучшие качества нового поколения очистителей представлены в аппарате OMEGA. Данная машина способна выполнять широкий спектр работ по подработке зерновых, бобовых, масленичных культур. Машина используется как для товарной, так и первичной очистки продукта.

Также появились новые зерносушилки:

Зерносушилка.
Зерносушилка.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».
3
Шахтная зерносушилка с рекуперацией RMX-S

Энергосберегающая и экологичная зерносушилка премиум-сегмента. Использует передовые технические решения и экономически выгодна, при больших объемах обработки. Подходит для всех зерновых культур и имеет высокую эффективность сушки, при низком энергопотреблении и малых выбросах пыли в атмосферу.

4
Жалюзийная зерносушилка RMX-M

Сушилки жалюзийного типа просты экономичны, хорошо подходят для широкого спектра культур, особенно для сушки масличных. Изготовлены из качественной листовой оцинкованной стали. Сушильная шахта состоит из модулей — блоков с коробами, эффективно подводящими и отводящими воздух.

5
Фермерская модульная зерносушилка RMX-F

Отличный вариант для небольших фермерских хозяйств. Обеспечивает деликатную сушку. Практически не отличается по характеристикам от классической шахтной сушилки, но компактнее.

Зерносушилка.
Зерносушилка.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».
Зерносушилка.
Зерносушилка.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».
Зерносушилка.
Зерносушилка.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».

За поставку и монтаж данного оборудования в Алтайский край отвечает официальный дилер завода ROMAX — компания «Алтайский Мукомол».

ООО «Алтайский Мукомол» в тандеме с заводом-производителем ROMAX только за последний год реализовал 69 проектов на территории Алтайского края. Мы твёрдо фиксируем сроки изготовления. Мы точно знаем сколько времени займет изготовление любой из 4581 единицы оборудования в нашем ассортименте. А вы, при заключении договора знаете, когда оборудование начнет приносить пользу и дополнительную прибыль вашему бизнесу. За качественным элеваторным оборудованием обращайтесь только к ООО «Алтайский Мукомол»

Завод ROMAX.
Завод ROMAX.
Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».

Официальный дилер завода ROMAX — компания «Алтайский Мукомол»

Адрес: г. Барнаул, пер. Зайчанский, 4

Тел. +7 (3852) 58-47-01

Тел. +7 (905) 924-99-33

Эл. почта: amukomol@yandex.ru

Сайт компании: amukomol.ru

* Завод ROMAX — завод РОМАКС

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