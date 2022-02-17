«Алтайский Мукомол» поставляет в край качественное оборудование для агрохолдингов и фермерских хозяйств

Продукция завода популярна, как среди небольших фермерских хозяйств, так и среди крупных агрохолдингов. Такую широкую популярность оборудование приобрело благодаря высокому уровню качества, надежности и производительности.
Ассортиментный ряд завода ROMAX представлен лицензированным и сертифицированным элеваторным оборудованием:
- Силосы плоскодонные и конусные из оцинкованной стали для долгосрочного и краткосрочного хранения зерна. Емкостью от 4,5 до 24 458 м3
- Зерноочистка стационарная и мобильная для предварительной (грубой), первичной (товарной), вторичной (семенной) очистки зерновых, бобовых, масличных культур от сорных примесей. Производительность от 50 до 400 т/ч
- Зерносушилки шахтного, жалюзийного, модульного типа для сушки различного типа культур. Производительность от 20 до 250 т/ч
- Конвейеры скребковые, цепные, ковшовые (нории) для горизонтальной, вертикальной, наклонной транспортировки сыпучих материалов. Производительность от 5 до 1000 т/ч.
В прошлом году в модельном ряде завода появилось новое оборудование. Сейчас расскажем о нём поподробнее:
Решетный сепаратор DELTA предназначен для многоцелевой очистки всех видов зерновых и масличных культур, а также посевных семян. Обработка сыпучего материала производится путем отделения сорных примесей потоком аспирационного воздуха и решетами для просеивания, что позволяет улучшить его качество, сохранить всхожесть и повысить устойчивость к хранению. Может использоваться как в составе крупных зерноочистительных линий, и как отдельная машина для небольших предприятий.
Устройство сочетает в себе системы решетной и воздушной аспирации, выполняя несколько важных задач: улучшает качество материала и упрощает обработку его на следующих этапах; очищает зерно от примесей, доводя его до товарных кондиций.
От качественной первичной обработки сырья многое зависит и в первую очередь его товарная привлекательность. Все лучшие качества нового поколения очистителей представлены в аппарате OMEGA. Данная машина способна выполнять широкий спектр работ по подработке зерновых, бобовых, масленичных культур. Машина используется как для товарной, так и первичной очистки продукта.
Также появились новые зерносушилки:
Энергосберегающая и экологичная зерносушилка премиум-сегмента. Использует передовые технические решения и экономически выгодна, при больших объемах обработки. Подходит для всех зерновых культур и имеет высокую эффективность сушки, при низком энергопотреблении и малых выбросах пыли в атмосферу.
Сушилки жалюзийного типа просты экономичны, хорошо подходят для широкого спектра культур, особенно для сушки масличных. Изготовлены из качественной листовой оцинкованной стали. Сушильная шахта состоит из модулей — блоков с коробами, эффективно подводящими и отводящими воздух.
Отличный вариант для небольших фермерских хозяйств. Обеспечивает деликатную сушку. Практически не отличается по характеристикам от классической шахтной сушилки, но компактнее.
За поставку и монтаж данного оборудования в Алтайский край отвечает официальный дилер завода ROMAX — компания «Алтайский Мукомол».
ООО «Алтайский Мукомол» в тандеме с заводом-производителем ROMAX только за последний год реализовал 69 проектов на территории Алтайского края. Мы твёрдо фиксируем сроки изготовления. Мы точно знаем сколько времени займет изготовление любой из 4581 единицы оборудования в нашем ассортименте. А вы, при заключении договора знаете, когда оборудование начнет приносить пользу и дополнительную прибыль вашему бизнесу. За качественным элеваторным оборудованием обращайтесь только к ООО «Алтайский Мукомол»
Официальный дилер завода ROMAX — компания «Алтайский Мукомол»
Адрес: г. Барнаул, пер. Зайчанский, 4
Тел. +7 (3852) 58-47-01
Тел. +7 (905) 924-99-33
Эл. почта: amukomol@yandex.ru
Сайт компании: amukomol.ru
* Завод ROMAX — завод РОМАКС