«Алтайский Мукомол» поставляет в край качественное оборудование для агрохолдингов и фермерских хозяйств

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Машина товарной очистки OMEGA

Машина товарной очистки OMEGA. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».

Устройство сочетает в себе системы решетной и воздушной аспирации, выполняя несколько важных задач: улучшает качество материала и упрощает обработку его на следующих этапах; очищает зерно от примесей, доводя его до товарных кондиций.

От качественной первичной обработки сырья многое зависит и в первую очередь его товарная привлекательность. Все лучшие качества нового поколения очистителей представлены в аппарате OMEGA. Данная машина способна выполнять широкий спектр работ по подработке зерновых, бобовых, масленичных культур. Машина используется как для товарной, так и первичной очистки продукта.