Аналоги известных мобильных платежей для карт «Мир» появятся в России

Новый способ станет доступен для интеграции банкам 25 октября.
На своем мобильном устройстве держатель карты «Мир» сможет сформировать QR-код и предъявить его для считывания сканером в любой торговой точке.
Разработка системы «Мир» позволит гражданам совершать покупки уже привычным способом с помощью смартфона.
Владельцы смартфонов Apple также смогут воспользоваться новым сервисом.
Появление новых безналичных способов оплаты и отказ от «пластика» поддерживают в Банке России.
Выбор способа оплаты покупок все же остается за человеком.