19 октября
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Потребитель

Аналоги известных мобильных платежей для карт «Мир» появятся в России

В России начинают внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир», пишет «Известия».

Карта "Мир". Источник: nspk.ru.
Карта "Мир". Источник: nspk.ru.

Новый способ станет доступен для интеграции банкам 25 октября.

На своем мобильном устройстве держатель карты «Мир» сможет сформировать QR-код и предъявить его для считывания сканером в любой торговой точке.

Разработка системы «Мир» позволит гражданам совершать покупки уже привычным способом с помощью смартфона.

Владельцы смартфонов Apple также смогут воспользоваться новым сервисом.

Появление новых безналичных способов оплаты и отказ от «пластика» поддерживают в Банке России.

Выбор способа оплаты покупок все же остается за человеком.

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