Новинки Автоцентра АНТ: современный кроссовер LIVAN X6PRO и яркий седан LIVAN S6PRO

В коллекции LIVAN, бренда концерна Geely Auto Group, зарекомендовавшего себя на российском рынке, появились два новых автомобиля для идеальных поездок по городу. В Автоцентре АНТ уже стартовали продажи.

Кроссовер LIVAN X6PRO. Спорт и эргономичность

Кроссовер LIVAN X6PRO — это совершенное сочетание спортивного стиля и эргономичности. В новом дизайне решетка радиатора в форме «крыла бабочки» создает объемный визуальный эффект.

Длина автомобиля — 4535 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1725 мм. Колесная база — 2683 мм. Дорожный просвет — 190 мм, что позволяет комфортно ездить не только по городским дорогам, но и по пересеченной местности. Объем багажника — 359 литров, который можно увеличить за счет задних сидений.

Благодаря компактности можно не беспокоиться о парковке в узких пространствах. При этом высокие потолки новинки LIVAN X6PRO позволяют пассажирам чувствовать простор.

Шины с низким сопротивлением качению снижают шум и расход топлива, повышают комфорт.

Выполнен LIVAN X6PRO в четырех вариантах цвета кузова (серый, белый, синий и зеленый) и в трех комплектациях интерьера.

Цена: от 2 329 900 рублей с НДС.*

Кроссовер LIVAN X6PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Кроссовер LIVAN X6PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Кроссовер LIVAN X6PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Кроссовер LIVAN X6PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Кроссовер LIVAN X6PRO. Фото: Дмитрий Лямзин.

СПРАВКА Факты о бренде LIVAN Бренд LIVAN основан в результате слияния с Geely и Lifan Technology. Автомобили производятся на заводах: Чунцин (X3PRO);

Чэнду (X6PRO);

Линхай (S6PRO). Модель X3PRO получил приз «Автомобиль года 2023» в номинации «Лучшее соотношение цена-качество». В процессе производства автомобилей LIVAN на заводах используют катафорезную обработку кузова. Подобную обработку используют Daimler Chrysler, Toyota, BMW, Volkswagen, Audi, Ford, GeneralMotors, Peugeot, Citroen, Renault. Автоцентр АНТ, официальный дилер LIVAN. Фото: Дмитрий Лямзин. Для производства трансмиссии LIVAN используется запатентованная система компании Getrag. Для систем безопасности — Volvo и Bosh, для производства турбин — лицензию Borgwarner. В качестве контроллера подушек безопасности используется Veoneer. Интегрированная система электропривода 5-в-1 Enpower.

Седан LIVAN S6PRO. Элегантность и динамичность

Седан LIVAN S6PRO — спортивный и элегантный представитель своего класса. Выполнен в трех вариантах цвета кузова (белый, серый и голубой) и трех комплектациях.

Острый капот с единой линией подсветки, яркие дневные ходовые огни и натянутые струны решетки радиатора соединяются в облике автомобиля. У кузова — обтекаемая форма, задний бампер — широкий, сделан в спортивном стиле. Плюс — единая линия задних фонарей, которая подчеркивает динамичный дизайн.

Седан LIVAN S6PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Седан LIVAN S6PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Седан LIVAN S6PRO. Фото: Дмитрий Лямзин.

Седан и кроссовер имеют почти одинаковое оформление интерьера. На единой панели разместились по три экрана: два по 12,3 дюйма и маленький дисплей на 4,2 дюйма с «горячими клавишами» для пассажира. На центральном тоннеле расположен селектор трансмиссии, а на руле — множество аналоговых клавиш. Обе машины имеют передние сиденья в спортивном стиле с интегрированными подголовниками.

Цена LIVAN S6PRO: от 2 249 900 рублей с НДС.*

LIVAN X3PRO. Бюджетный хэтчбек

Предшественником новинок на российском рынке был бюджетный, компактный хэтчбек для города — LIVAN X3PRO. Автомобиль оснащен ресурсным двигателем и прост в обслуживании, а потому надежен.

LIVAN X3PRO оснащен современными опциями, такими как бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида в автомобиле. А также датчиками парковки и, что немаловажно для загруженных дорог Барнаула, заводским видеорегистратором. Есть монитор и система мультимедиа, две подушки безопасности и подогрев передних сидений.

Автомобиль очень управляемый, хорошо держит дорогу, оснащен системой курсовой устойчивости, что не позволяет автомобилю уйти в занос.

LIVAN X3PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. LIVAN X3PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. LIVAN X3PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. LIVAN X3PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. LIVAN X3PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. LIVAN X3PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. LIVAN X3PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. LIVAN X3PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. LIVAN X3PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. LIVAN X3PRO. Фото: Дмитрий Лямзин.

Пять причин купить автомобиль LIVAN

Бренд. Бренд принадлежит концерну Geely Auto Group, который седьмой год продолжает поддерживать высокую конкурентоспособность на российском рынке. Компания сформировала хорошую репутацию, заслужив доверие покупателей, и потому занимает лидирующие позиции по продажам среди иномарок в России.

Технологии. Автомобили LIVAN обладают сверхмощными 1.5TD двигателями с турбонаддувом Geely и автоматизированной 7-ми ступенчатой коробкой передач. Передняя и задняя независимые подвески позволяют плавно разгоняться и ехать без ощущения дороги. В общем, машины оснащены всем необходимым для идеальных городских поездок.

Безопасность. Автомобили LIVAN имеют высокопрочный безопасный каркас кузова. Корма оснащена широкоугольной камерой заднего вида с динамическими направляющими и парковочными датчиками. Они способны распознать даже невысокие препятствия, и вовремя предупредят водителя об опасности.

Имеется шесть подушек безопасности: фронтальные и боковые для переднего ряда, а также шторки по всей длине салона, которые надежно защитят всех пассажиров. А передовые системы курсовой устойчивости не позволят автомобилю уйти в занос.

Современный кроссовер LIVAN X6PRO и яркий седан LIVAN S6PRO. Фото: Дмитрий Лямзин.

Удобство и комфорт. Просторный салон позволяет с удобством разместиться внутри. Современная мультимедийная система поможет комфортно управлять автомобилем, а во вместительном багажнике можно без труда разместить вещи для небольшого путешествия.

Адаптированность к российскому климату. Двигатели LIVAN прошли довольно жесткий тест-драйв. Испытания проходили в различных погодных и дорожных условиях. В итоге двигатели доказали свою эффективность при температуре от -40 до +45 градусов по Цельсию, а также на высоте над уровнем моря около 5 тыс. метров.

Попробовать автомобили в деле можно на тест-драйве по адресу Павловский тракт, 249е.

* Цены действительны на момент публикации.

Автоцентр АНТ, официальный дилер LIVAN. Фото: Дмитрий Лямзин.

Автоцентр АНТ, официальный дилер LIVAN, ООО «АНТ Импорт»

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249е

Отдел продаж:

+7 (3852) 28-22-22

Livan@ant22.ru

Время работы будни: с 8:00 до 19:00

Время работы выходные: с 9:00 до 17:00

Самое важное - в нашем Telegram-канале