Аренда катафалка: что об этом нужно знать

Независимо от того, где и как смерть настигла человека, его тело нужно достойно похоронить. Одни выбирают для этого погребение на кладбище, а другие предпочитают кремацию. Для транспортировки тела покойного предусмотрен катафалк, который приходится арендовать.

Что такое катафалк?

Катафалк представляет собой спецтранспорт, предназначенный для использования на похоронах. Он нужен для перевозки покойника, который находится в гробу. И относительно такого транспорта можно выделить несколько важных моментов:

удлиненный кузов , чтобы там поместился даже большой гроб;

чтобы там поместился даже большой гроб; черный цвет кузова , который является символом траура;

который является символом траура; наличие сидячих мест в кузове для сопровождающих лиц;

бывают отличия в классе , ведь все зависит от вида похорон.



Также необходимо обратить внимание еще на один момент: в качестве катафалка может быть специальный автомобиль или микроавтобус. Второй вариант лучше подходит для большой семьи, потому что внутри поместится больше людей. Катафалк ритуальная служба в Гомеле советует оформлять заранее, чтобы он прибыл на место в нужное время. Для каких целей он может использоваться? Ответ на этот вопрос также нужно найти как можно раньше.

Предназначение катафалка

Похороны могут включать разные мероприятия. Например, в одних случаях все действия происходят в доме или во дворе, где летом поместится больше людей. Но бывает и так, что покойника приходится перевозить с одного в другое место. Поэтому катафалк может быть задействован для перевозки тела:

в морг и обратно;

в траурный зал;

в храм для отпевания;

на кладбище.



Последний пункт может быть другим, если выбирается не погребение, а процедура кремации. Но катафалк семья может задействовать и для другой цели. С его помощью очень удобно доставлять купленный гроб и другие траурные товары: венки, могильный символ. Поэтому, просматривая ритуальные услуги Гомеля, желательно сразу подать заявку и на вариант их доставки.



В Гомеле катафалк можно заказать в компании под названием ООО «Городская ритуальная служба». Это выгодно по нескольким причинам. Но чаще всего это агентство выбирают, чтобы сэкономить свои деньги. Ведь тут недорого удастся не только арендовать катафалк, но и заказать другие ритуальные услуги. По приемлемой стоимости предлагаются и траурные товары. Имеется все необходимое для проведения погребения и на кладбище, и для кремации. А чтобы еще сэкономить и свое время, достаточно будет воспользоваться сервисом https://gomel.ritual.by/, принадлежащим данной компании.