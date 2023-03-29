Архитекторы жизни. «СОЮЗ» рассказал о трех новых проектах, которые сделают покупку квартир выгоднее и приятнее

Возможность въехать в квартиру с готовым дизайнерским ремонтом, который входит в стоимость ипотеки, в дом, где никогда не откроют трех баров. А еще знать, что рядом есть магазин с недорогими и качественными фермерскими продуктами. Это не сказка, а реальность, которую группа компаний «СОЮЗ» планирует воплотить в своих новых кварталах. Каким образом — рассказала финансовый директор Елена Греб.

ЖК «Лапландия» – яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр.

Социальный отказ

ЖК «Лапландия» одержал победу в номинации «Лучший архитектурный проект города». Как ни странно, именно эта победа побудила компанию еще раз критически посмотреть на свои готовые кварталы.

Оказалось, что далеко не все задуманное воплотилось. Например, архитекторы планировали яркий ЖК с современной площадкой для игр и детским центром. Если с первыми двумя пунктами все удалось, то с третьим возникли проблемы. Вместо творческих кружков жители района получили кружки пенного на вывеске разливного магазина, который заехал в помещение под детский центр.

ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова. ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова. ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова. ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова. ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова. ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова. ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова. ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова. ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова. ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова. ЖК «Лапландия» — яркий жилой комплекс с с современной детской площадкой для игр. Фото: Анна Зайкова.

Мы, конечно, старались выбирать потенциальных покупателей коммерческой недвижимости. Бывало, отказывались от более выгодного финансового предложения в пользу тех, кто планировал заниматься в помещении социальным проектом, — сказала Елена Греб. — Но так бывает: поработают полгода, не пошло — перепродали.

После сделки «СОЮЗ» никак не мог повлиять на то, какое заведение откроют новые собственники. Застройщик решил, что пора изменить положение. Всю коммерческую недвижимость в новых кварталах он не будет продавать, а сдаст в целевую аренду.

Елена Греб. Фото предоставлено пресс-службой ГК «СОЮЗ».

Раз люди оказали такое высокое доверие, проголосовав за нас в номинации «Лучший архитектурный проект города», то мы должны отплатить средой, которая ответит всем потребностям наших клиентов, — отметила Елена Греб. — Выступим архитекторами жизненного пространства.

Собеседник признается, что аренда — в большей степени социальный проект. С системой эксроу-счетов застройщик получает деньги за проданные квартиры только после сдачи дома. Он приступает к новым проектам либо за свой счет, либо заняв средства у банка.

Мы добровольно отказываемся от части средств, которые мы могли бы получить за продажу коммерческой недвижимости и инвестировать в новые объекты. Выпадающую сумму будем брать в банке, а проценты оплачивать доходами от арендной платой, — объяснила Елена Греб.

Все для жизни

С арендатором в договоре определят целевое назначение помещения. Если в нем захотят открыть что-то иное — это будет основанием для расторжения сделки. По такой схеме «СОЮЗ» будет работать в Барнауле, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Сейчас застройщик анкетирует своих покупателей: что они хотели бы видеть в своем районе. Параллельно арендодатель ищет состоявшиеся компании: рестораны, кофейни, букетные, детские центры, стоматологии и т.д. — все, что нужно для повседневной жизни.

Застройщик принял решение тщательно подбирать арендосъемщиков для коммерческой недвижимости в новых кварталах. Фото: Анна Зайкова. Застройщик принял решение тщательно подбирать арендосъемщиков для коммерческой недвижимости в новых кварталах. Фото: Анна Зайкова. Застройщик принял решение тщательно подбирать арендосъемщиков для коммерческой недвижимости в новых кварталах. Фото: Анна Зайкова. Застройщик принял решение тщательно подбирать арендосъемщиков для коммерческой недвижимости в новых кварталах. Фото: Анна Зайкова. Застройщик принял решение тщательно подбирать арендосъемщиков для коммерческой недвижимости в новых кварталах. Фото: Анна Зайкова. Застройщик принял решение тщательно подбирать арендосъемщиков для коммерческой недвижимости в новых кварталах. Фото: Анна Зайкова.

Мы стараемся, чтобы в наших жилых комплексах была позитивная среда для жизни, поэтому тщательно отбираем и предлагаем нашим жильцам различные типы бизнеса на первых этажах наших зданий, — сказала Елена Греб.

Почему снимать у застройщика выгодно

1. Уверенность в завтрашнем дне. Застройщик не планирует открывать бизнес в этих помещениях или продавать их, поэтому можно смело заключать долгосрочные договоры.

2. Свобода от конкурентов. Если вы открыли аптеку, можете быть уверены, что в соседнем доме ее не будет. «СОЮЗ» планирует равномерно рассредоточить услуги по кварталу.

Особое качество

Точно известно, что на территории новых кварталов появятся минимаркеты качественных фермерских продуктов «Алтайское особое» — бренда группы компаний «СОЮЗ».

Его история началась около 10 лет назад, когда генеральный директор Владимир Отмашкин поставил задачу кормить рабочих завода КЖБИ-2 натуральными продуктами.

Из организации, поставляющей товары в небольшой заводской магазин, производство выросло в мощный агропромышленный комплекс с колбасным и молочным цехами, заводом по переработке масла и т. д. Теперь он готов делиться вкусными и недорогими продуктами с барнаульцами: «СОЮЗ» планирует запустить собственную сеть фермерских магазинов и доставку продуктов.

Сейчас бренд «Алтайское особое» представлен в розничном магазине на ул. 280-летия Барнаула, 21, а также на фермерских полках в торговых сетях «Магнит» и «Ашан».

Молоко, сметана, кефир, творог, колбасы, мясо говядины, кролика, утки — это все мы делаем сами, — показала на красивые полки Елена Греб. — В прошлом году начали изготавливать адыгейский сыр, сейчас работаем над другими сортами. При этом мы разрушаем стереотип «качественно» — это «дорого»".

От стен до ключа

Еще одно новое направление, которое охватил «СОЮЗ» — ремонт и мебель от застройщика.

Сейчас люди стараются сделать свое жилье красивым и не таким, как у остальных. Поэтому ремонт из нулевых, когда на стены клеили неказистые обои, а на полу стелили самый дешевый линолеум — не наш вариант, — сказала Елена Греб. — Подключили дизайнеров, изучили рынок отделочных материалов: получился качественный и востребованный продукт.

Из набора готовых материалов каждый покупатель может создать свой неповторимый интерьер. Например, «СОЮЗ» предлагает около 20 видов обоев и 25 вариантов мебели собственного производства: шкафы купе, прихожие, кухонные гарнитуры. Ассортимент будут расширять.

Елена Греб. Фото предоставлено пресс-службой ГК «СОЮЗ».

Также мы начали сами делать пластиковые окна, двери и многое другое. Стремимся к тому, чтобы все в квартире — от стен до ключа — было произведено нашей компанией, — отметила Елена Греб. — И клиенты этим активно пользуются. Например, в Санкт-Петербурге высокий процент продаж квартир с ремонтом.

Если же хочется довериться профессионалу, стоит использовать наработки дизайнера «СОЮЗа». Оценить их можно в шоурумах ЖК «Лапландия»: из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Пока это варианты среднего ценового сегмента. В ближайшем будущем — разработка премиум-дизайна.

В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова. В шоурумах ЖК «Лапландия» из нескольких квартир создали выставочные образцы готового интерьера. Фото: Анна Зайкова.

Почему ремонт от «СОЮЗа» удобен

— Все хлопоты — на застройщике. Покупатель въезжает в готовую квартиру.

— Не нужно переживать из-за работы ремонтной бригады: они профессионалы, к тому же есть гарантия.

— Можно включить стоимость ремонта в ипотеку. Это выгоднее, чем потребительский кредит с 14−17%. Выходит существенная экономия на процентах.