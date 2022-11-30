30 ноября
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Потребитель

Автомобильный рынок Алтайского края меняется

Какие тенденции авторынка проявились в последнее время.

Диагностика, ремонт автомобилей.
Диагностика, ремонт автомобилей.
Фото: freepik.com

В России растет спрос на автомобильные запчасти. Для продавцов автомобильных деталей и комплектующих это открывает новые возможности. Весна этого года была полна вызовов для автомобильного рынка России, что не могло не затронуть и регионы. Уход европейских автодилеров из нашей страны, смена логистических цепочек, сложности с пополнением запасов автодеталей, комплектующих, расходников и другие факторы стали настоящим вызовом для отечественного бизнеса.

Диагностика, ремонт автомобилей.
Диагностика, ремонт автомобилей.
Фото: freepik.com

Решением вопроса стал запуск поставок автокомплектующих по схеме параллельного импорта. По мнению экспертов, в условиях, когда официальные дилеры испытывают сложности со своевременными поставками, спрос на оригинальные запчасти и их аналоги от других производителей начинает активно смещаться на интернет-платформы. А это значит, что совсем без деталей алтайские автовладельцы не останутся.

— В последнее время азиатские производители проявляют активный интерес к поставкам автозапчастей в Россию. В первую очередь, это сами производители комплектующих из Китая, а также российские дистрибуторы, которые возят запчасти, преимущественно произведенные в Китае, под собственными торговыми марками. Они ищут каналы реализации, а онлайн-платформы способны стать для них хорошим плацдармом для развития продаж в России, — объясняет руководитель категории «Запчасти» на Авито Александр Куроптев.

Диагностика, ремонт автомобилей.
Диагностика, ремонт автомобилей.
Фото: freepik.com

На этом фоне люди начали искать новые площадки с более выгодными условиями. И теперь многие жители края покупают автозапчасти через Авито. По статистике платформы, спрос на запчасти растет. По последним данным, за первое полугодие 2022-го в Алтайском крае он вырос на 39% к началу года. В топ наиболее популярных запросов вошли экипировка (+124%) и автокосметика и автохимия (+111%). Спрос в традиционно востребованных среди автовладельцев категориях также вырос. Количество запросов в категории «Шины, диски и колеса» за это время увеличилось на 60%, в «Автозапчастях» — на 75%.

От перемен выигрывают как продавцы, так и покупатели. Одни легко находят клиентов, другие получают подходящий товар по приемлемой цене. (К этому можно добавить такую важную опцию, как безопасная сделка.)

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