Автономность и цифровизация стали глобальными трендами

С каждым годом все больше людей делают выбор в пользу жизни «на земле», что, как следствие, отражается на рынке систем отопления и водоснабжения. Если ранее решающим фактором при покупке была цена самого оборудования, то сейчас большее значение имеют стоимость его эксплуатации и способность к экономии ресурсов.

В настоящее время особую актуальность приобретает программа догазификации, которая позволяет решить вопрос со снабжением газом существующих и вновь строящихся домов. Компания Fondital (Фондиталь) развернула серийное производство навесных отопительных газовых котлов на своей производственной площадке в ОСЭЗ «Липецк», которые используются в федеральных программах по развитию сетей газоснабжения регионов. Стоит отметить, что у котлов есть возможность коммуницировать с внешними устройствами по протоколу Opentherm (Опентерм). Это позволяет управлять котлом дистанционно, на расстоянии, с помощью приложения на экране мобильного телефона.

Газовый котел Фондиталь в интерьере. Фото предоставлено компанией «Стройинжиниринг».

Покупателей все больше интересует возможность автоматизации объектов как инженерной, так и бытовой или охранной направленности. Автоматика ZONT(ЗОНТ), MyHeat (Майхит), «Теплоком» решает вопросы управления и регулирования работы приборов отопления - таких, как котловое оборудование, водонагревательные приборы и запорно-регулирующая арматура. При этом, на объекте может еще и не быть интернета, а регулятор уже может автоматизировать инженерные процессы, а позднее управлять котлом и отоплением всего дома с телефона. Автоматика служит для экономии оплаты за энергоресурсы и способствует продлению ресурса работы подключенных к регулятору приборов.

Наличие системы защиты от протечек в доме помогает предотвратить небольшие утечки, которые могут стать причиной серьезных повреждений, требующих длительного ремонта и больших затрат. Наиболее распространенными являются системы контроля протечек «Нептун». Управлять системой контроля протечек можно с экрана смартфона.

Пять основных трендов строительного рынка в 2023 году

Еще пять лет назад никто всерьез не думал, что части домов будут печатать на принтерах, а конструировать их будет искусственный интеллект. Сейчас это становится реальностью. Производитель инженерных систем РЕХАУ(Рехау) рассказывает о пяти главных тенденциях в строительном рынке.

1. Модульное строительство

Каждый день строительства стоит застройщику сотни тысяч рублей, поэтому компании стараются сдавать объекты как можно раньше. Один из способов экономии времени — префабрикация, или модульное строительство. Это способ возведения зданий, когда их части производят на заводе, а на строительном объекте лишь собирают воедино, как детали конструктора.

Ячейки, из которых позже собирается дом — это полноценные комнаты, заранее изготовленные на заводе. Одна такая секция может вмещать до двух готовых квартир с разными планировками. Иногда в модуль заранее встраивают инженерные сети и даже мебель.

Возведение многоэтажного дома занимает всего пару недель. Это позволяет значительно экономить на работе строительных бригад. По данным архитектурного журнала Dezeen (Дезин), рекорд по скорости принадлежит китайской компании Broad Group (Брод Груп)— строители возвели модульный десятиэтажный дом всего за 28 часов 45 минут.

Метод строительства активно задействуют для возведения частных домов в США и Европе, а в Азии — для многоэтажных сооружений. Тренд приходит и в Россию: в Москве уже строят комбинат по производству квартирных модулей. На II Московской неделе интерьера и дизайна в 2023 году показали, как может выглядеть квартира от отечественных производителей, созданная по такой технологии.

При сборке модульного дома готовые жилые секции стыкуются друг с другом при помощи крана. Фото: ГК «МонАрх».

2. Курс на экологию

Спрос на строительные эко-товары постепенно растет. Одно из крупнейших агентств маркетинговых исследований Ipsos (Ипсос) выделяет этот запрос в качестве глобального тренда. Использование «зеленых» материалов хорошо скажется на репутации и продажах.

Зачастую экологичные технологии помогают экономить на обслуживании здания. Например, данные застройщика Сен-Гобен показывают, что возведение энергоэффективного здания может оказаться на 5–7% дороже, но при этом вложения окупаются из-за меньших регулярных расходов. Энергопотребление сокращается на 25%, а водопотребление — на 30%.

Во многих случаях экологичные материалы менее токсичны. Поэтому они выделяют меньше вредных веществ при эксплуатации здания и наносят меньший урон здоровью людей при несчастных случаях. Например, в состав разновидности бетона арболит входят органические вещества, но при этом материал превосходит аналоги по огнестойкости.

Распространённое проявление эко-тренда — стеклянные крыши в помещениях. С таким решением торговые центры экономят на дневном освещении. Фото: unsplash.com.

3. Цифровизация

Строительные компании все больше приходят к использованию в работе цифровых технологий. Это позволяет сокращать издержки, реже задействовать людей в работе, а также делать конструкции более продуманными. Цифровая часть рынка развивается стремительно, вот главные тренды:

Внедрение машинного обучения и искусственного интеллекта. Большой потенциал в этой сфере открывают нейросети: программы обучаются на существующих данных, а затем могут производить собственные расчеты. По утверждениям платформы для строительства PlanRadar(План Радар), искусственный интеллект уже способен анализировать тысячи чертежей, а затем продумывать коммуникации самостоятельно. Например, создавать более совершенные системы вентиляции в зданиях.

Строительство «умных городов». Это концепция, согласно которой жилье проектируется так, чтобы оно встраивалось в единую экосистему. Например, счетчики в таком городе автоматически передают данные в управляющие компании, а транспортные маршруты подстраиваются под интервалы работы светофоров. По данным Mordor Intelligence (Мордон Интелизенс), ежегодный темп роста рынка «умных городов» составит 36,60% до 2026 года.

Использование AR и VR. Технологии дополненной и виртуальной реальности помогают выстраивать реальные объекты в цифровом мире. У таких продуктов большой потенциал: их можно использовать для обучения строителей, презентации проектов, машинном обучении.

Технологии дополненной и виртуальной реальности помогают застройщикам продавать квартиры удалённо, с помощью показа 3D-модели помещения. Источник: Wikimedia Commons.

4. 3D-печать

Строительная 3D-печать — это молодая технология, с помощью которой можно создавать строительные конструкции с помощью специального принтера. Благодаря цифровой трехмерной модели, застройщики могут создавать здания сложных форм.

Для возведения конструкции требуется куда меньше труда людей, поэтому стоимость жилья выходит существенно ниже, чем при «классическом» строительстве. Например, первый в Европе 3D-дом, который напечатали в Ярославле, обошелся всего в 25 000 ₽ за квадратный метр.

Возведение зданий с помощью 3D-печати — одна из наиболее перспективных отраслей строительства. Согласно отчету Research And Markest (Рисёч энд Маркетс), мировой рынок строительной 3D-печати в 2022 составлял 354,3 млн долларов а уже к 2027 году достигнет 11068,1 млн долларов — прирост составит 99%.

Так выглядит дом в Ярославле, который целиком напечатали на 3D-принтере — его сложно отличить от привычных сооружений. Фото: Wikimedia Commons.

5. Поиск альтернативных поставщиков

В 2022 году весь российский рынок настиг серьезный кризис. Явление коснулось и товаров для строительства и ремонта — в первую очередь, из-за запрета грузовых перевозок из Европы. Это спровоцировало увеличение сроков ввода объектов в эксплуатацию в среднем на 20–25%, а также увеличило издержки по стоимости строительства. Например, в премиум-сегменте цена материалов выросла на 20%.

Многие зарубежные поставщики оборудования и материалов ушли с российского рынка. Поэтому застройщикам приходится искать выход из ситуации — выстраивать альтернативные цепочки поставок, закупать товары по параллельному импорту, искать отечественных поставщиков среди небольших компаний.

Скорее всего, в 2023 тренд развернется только сильнее. Спрос и предложение российских стройматериалов вырастет, на рынке появятся новые компании, которые будут удовлетворять потребности застройщиков. Это приведет к нормализации строительного рынка и разморозке приостановленных проектов.

Именно поэтому РЕХАУ тоже смотрит в сторону диверсификации своих поставок. Сейчас, как никогда важно дать клиенту высокое качество, возможность строить здесь и сейчас.

Тренды строительного рынка - долгосрочные, поэтому важно следовать тенденциям, как только они зарождаются. В полной мере эффект будет ощутим через несколько лет — наибольшую прибыль получат компании, которые активно внедряли инновации. Все меняется, РЕХАУ остается!

Несмотря на трудности, связанные с уходом некоторых европейских брендов с российского рынка, с перебоями поставок высокотехнологичных продуктов и некоторого ассортимента запасных частей, компания «Дюйм Барнаул», по-прежнему обеспечивает комплектацию за счет параллельного импорта, появления новой продукции, увеличения мощностей российских партнеров производителей.

За более, чем 20-летнюю работу федеральной компании «Дюйм Барнаул» накоплен большой опыт комплектации оборудования для систем отопления, водоснабжения и водоотведения, как частных, так и многоквартирных домов. Компания готова удовлетворить растущий спрос на рынке современных котлов и автоматики, радиаторов, труб и другой инженерной сантехники. В 2023 году компания сама стала производителем электрокотлов и радиаторов под собственным брендом Uni-Termo (Юни-Термо).

Специалисты инженерного центра «Дюйм» с радостью помогут разобраться в огромном ассортименте, не переплатить и получить долговечную современную и функциональную систему водоснабжения и отопления, а инженеры собственной сервисной службы обеспечат стабильную эксплуатацию оборудования.

Адрес: г. Барнаул, пр. Строителей, 58-а.

Эл. адрес: info@duim22.ru

Сайт: www.duim22.ru

ВКонтакте: @duim_barnaul

Розничный отдел продаж: +7(3852) 555-565

Оптовый отдел продаж: +7(3852) 555-595

Сервисная служба Дюйм: +7(3852) 999-911, +7(983)180-8095